Nagyot ment a Hídfutás idén is Esztergomban

14 különböző korosztályi kategóriában értek el eredményt a szeptember 28-ai Hídfutáson. A 2001 óta hagyományosan megrendezett esemény nemcsak az esztergomi és párkányi iskolák diákjait, de Esztergomban és környékén élő profi és amatőr sportolókat is megmozgatja sokféle korosztályból.

Az Esztergomi Futóművek Egyesület által szervezett akció ezúttal is a Bazilika előtt rámpáról indult, majd 3,7 kilométeren át a párkányi Vadas Fürdőnél ért célhoz. A tavalyihoz hasonlóan most is nagy volt a Hídfutás iránti érdeklődés, több, mint háromezren álltak a rajthoz, ahol számos közismert személyiség között például Völner Pál országgyűlési képviselő és Steindl Balázs, megyénk közgyűlésének alelnöke is ott volt.

Legelsőnek idén Deák Zsombor ért célba, aki 11 perc 32 másodperc alatt teljesítette a távot. Az eredményhirdetésnél nemcsak a kategóriagyőztesek kaptak elismeréseket, hanem a rendezvényt szponzoráló cégek esztergomi egészségügyi és oktatási intézmények részére szóló támogatást is átnyújtottak.