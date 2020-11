A koronavírus-járvány őszi súlyosbodása rányomja a bélyegét a használtautó-piacra is: idén októberben csaknem negyedével esett vissza az értékesítés a tavalyi év azonos időszakához képest. Mint megtudtuk, megyénkben sem ró­zsásabb a helyzet.

Idén októberben a DataHouse adatai szerint 11 341 import személyautó került hazai forgalomba Magyarországon, ami tavaly októberhez viszonyítva 24 százalékos visszaesést jelent. Az év első tíz hónapjában összesen 110 264 használt személyautó került be az országba, ami 17 százalékkal marad el az előző év hasonló értékétől.

– A koronavírus-járvány második hullámának hatására ismét jelentősen erősödött a bizonytalanság az autópiacokon – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Míg az előző hónapokban rendre csupán tízszázalékos volt az elmaradás az előző évi volumenekhez képest, a hagyományosan legaktívabb hónapnak számító októberben az import elmaradása ismét elérte a 24 százalékot. Az óvatosság erősödése a hazai autópark utánpótlási forrását jelentő újautó-piacon is tetten érhető: míg az előző hónapban 19 százalékkal több, októberben ismét 4 százalékkal kevesebb új személygépkocsit adtak el, mint egy évvel korábban – tette hozzá.

A cég előrejelzése szerint a jelenlegi piaci környezetben éves szinten 125 ezer használt autó importjára számíthatunk 2020-ban, ami mintegy 20 százalékkal marad el a 2019-ben tapasztalt 156 ezres értéktől.

A használtautó-import mértéke az idei év első tíz hónapjában 110 264 darab volt, 17 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakában regisztrált 132 265-ös mennyiségnél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 102 048 volt, ami 20 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 127 664-es értéktől. Lapunk még az ősz legelején, a vírus berobbanása előtt megkérdezte Bereczki Gábort, egy tatabányai használtautó-kereskedés vezetőjét, aki úgy vélekedett: a pandémiahelyzet és az ezzel együtt járó esetleges szigorítások minden bizonnyal ismét visszavetik a forgalmat. Nos, mint kiderült, számításai beigazolódtak.

– Nálunk is nagyjából ötödével eshetett vissza a forgalom. Az emberek spórolnak, féltik az állásukat, nem mernek költeni – ecsetelte. Bereczki Gábor egy érdekességről is beszámolt. Mint mondta, többektől önéletrajzot is kapott, ami évek óta nem fordult elő. A kereskedés vezetője elmondta: a következő hetekben-hónapokban még markánsabb visszaesésre számít, igaz, ez függhet a kormányzati intézkedésektől is.