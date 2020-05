Nagyon hiányzik az eső a földeknek

Folyamatos a munka a földeken is. A határ vető- és permetezőgépektől, vagy éppen a magágy előkészítésétől hangos, miközben kimondva, kimondatlanul az aszályos időjárás okozza a legtöbb fejtörést a növénytermesztésből élőknek is.

A napokban az őszi vetésű gabonák az utolsó növényvédelmi kezelést is megkapták. Megelőző jelleggel rovarölő kezelést is dukált ezeknek a kultúráknak. A vetések szépen fejlődnek, de a szárazság jelei már mutatkoznak a vetett táblákon. A levélvégek száradnak. Ahol szükséges volt, ott a gyomirtásokat elvégezték. Elsősorban a magról kelő, kétszikű gyomnövényekkel szemben – pipacs, sebforrasztó zsombor, pásztortáska, tyúkhúr és veronikafélék – igyekeznek megóvni az állományokat. Az említett domináns fajták mellett azért más is előfordult a földeken, különösen azokon a területeken, ahol az őszi gyom­irtást elhanyagolták.

A gondos gazdák gombaölő szereket is „bevetettek” a tábláikon, megelőző jelleggel, esetenként pedig levélbetegségek ellen. Ezen túl hektáronként 30–40 kiló hatóanyagnak megfelelő folyékony nitrogén műtrágya is került a talajra, talajba állományjavító célzattal. Az őszi árpának egyes területeken az aszály mellett bizonyos vírus megjelenése okozott még károkat. A vetésfehérítő bogarak imágói által okozott kártétel is már megfigyelhető, de a mezőgazdasági vállalkozók védekezni jellemzően a lárvák ellen kezdenek majd. Az idei rendkívüli időjárás miatt a szokottnál korábban kellett gombaölő szeres védekezést végezni helminthosporium ellen. A közelmúlt nagy hőingadozása okozta stressz meglátszik a haszonnövények fejlődésén.

Április 9-én például 25,6 Celsius-fokot is mértek szűkebb hazánkban, miközben április elsején, a megye keleti végén -8/-9 fokot mutatott a hőmérők higanyszála. Ez a fagy például a repcét már sárgabimbós állapotban érte. Szűkebb hazánkban április hónapban eddig összesen 9–10 milliméter csapadék hullott. A szárazság okozza továbbra is a legtöbb gondot az agrárvállalkozóknak. Miközben vetnek is már, a magágy előkészítése is folyamatosan zajlik. A lucernák is a hideg és száraz tavasz miatt a vártnál gyengébbek. Növényvédő szerekkel kapcsolatosan a vásárlási pánik csillapodott, de a készítmények beszerzése még mindig akadozik, nehézkes.