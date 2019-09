Nagyon fontosak a közösségépítő hagyományok Tatabányán

Kertvárosban dupla szülinapot ünnepeltek, a Gál lakótelepen pedig gasztronómiai programok is várták az érdeklődőket a rekkenő melegben.

Kertvárosban, a Máltai Játszótér melletti zöld területen számtalan különlegesség várta az érdeklődőket, a családokat. Kettős szülinapot ünnepeltek: a lakótelep negyven éve épült, és annak egyik fontos közösségépítő tere, a Máltai Játszótér pedig öt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit.

A színpad előtt már sorakoztak a nézők, és a tizenhét éve működő Bányász Mazsorett Együttes felvezetésével kezdődött a nagyszabású szülinapi parti. Mecsei Ilona, a főszervező Mosolygós Gyermekekért Alapítvány elnöke üdvözölte a vendégeket, családokat, és bemutatta a társszervezőket, Pataki Zoltánné önkormányzati képviselőt és a Máltai Játszótér munkatársait is.

Patakiné kiemelte az elmúlt években végrehajtott beruházásokat, megszépültek az oktatási intézmények, parkolók, utak, járdák épültek a lakótelepen és környékén. Pataki Gergely, a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében szólt az ötéves játszótér közösségfogadó szerepéről, majd Schmidt Csaba polgármester összegezte az elmúlt évek eredményeit: Kertvárosban minden intézmény megújult, évek óta szolgálják a lakótelepen élőket. Ebből is látszik, ha kap egy lehetőséget a közösség, akkor vigyáz rá. Kertváros az egyik leggyorsabban gyarapodó közösség – hangsúlyozta.

A születésnapi rendezvényen közreműködtek a Lila Óvoda csemetéi is. Az évfordulóhoz kapcsolódó rajzpályázatot is hirdetettek a szervezők, ahol a lakótelepet kellett valamilyen módon megjeleníteni a gyermekeknek. Harmincnégy színes alkotás érkezett be, minden kis rajzoló gyermek kapott ajándékot is.

A legszebb rajzokból pedig képeslapot is szeretnének majd készíteni.A programon közreműködtek zenészek, énekesek, volt sportprogram és az elmaradhatatlan születésnapi torta is megérkezett. A Gál lakótelepen, a Nyárfaligetben tizenharmadik alkalommal szervezték meg a Gáli családi napot. A színpadon egymást váltották a városi hírességek, pattogott a tűz a gasztronómiai kísérőprogramok miatt, és számtalan különlegesség várta itt is a családokat. Családi vetélkedők, játékok, ügyességi fejlesztő kreatív foglalkozások mellett egészségügyi szűrések is voltak a nagy melegben zajló programfolyamon.

A nagyszámú közönséget Pleier Tamás önkormányzati képviselő üdvözölte, majd Schmidt Csaba polgármester kiemelte: nagyon fontosak a közösségépítő hagyományok a városban. Szólt néhány szót a városrészben zajló nagyobb beruházásokról, intézményfelújítások mellett a parkolók építéséről, majd Tatabánya söreivel ajándékozta meg a főzőverseny résztvevőit.

A színpadon a harmincéves Show Formációs Táncegyesület látványos műsort adott, közben már elkészültek a lecsók, és a kürtőskalácsokat is kóstolgatták a legifjabbak.

Gazdag program, finom lángos

– Tizenhét éve szervez a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány családi napokat a város különböző pontjain – nyilatkozta Mecsei Ilona, az alapítvány elnöke. – Kertvárost, a Máltai Játszótér melletti zöld területet nagyon szeretjük, ide gyakran visszatérünk. Az idén igazán gazdag programmal vártuk a családokat, hiszen a népi játékok, színpadi produkciók mellett sok új aktivitás várta a gyerekeket. Igen népszerű volt többek között az óriás jenga, a buborékfoci, a dartsfoci, a légvár, a trambulin, a pónicikli, az agyagozás. Emellett partnereinknek köszönhetően sokan kapcsolódhattak be az érzékenyítő játékokba. Az idelátogató családokat az idén lángossal is megvendégeltük.

Lecsót főztek, kürtőskalácsot sütöttek

Rendezvényünk egyre szerteágazóbb – nyilatkozta Pleier Tamás önkormányzati képviselő. – Az Agora a technikát biztosította számunkra, és az idén tovább tudtuk bővíteni a programot. Óriási sikere volt a hagyományos erdélyi kürtőskalácsnak, amelyet a Benedek Elek és a Móra óvoda csapata készített. Az idén lecsófőző versenyt is hirdettünk, mivel ezt mindenki szereti, és nagyon egyszerű elkészíteni. Nagy öröm számunkra, hogy a harmincéves Show Formációs Táncegyüttes is részt vett a programunkon, és közreműködött a Dallam Hangja produkció, a Bohemian Acoustic, és az estét a Joy Band zárta. Számunkra fontos, hogy helyi csoportoknak biztosítsunk bemutatkozási lehetőséget.