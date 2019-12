Nagymamákkal közösen sütötték a mézeskalácsot az agostyáni ovisok

Szorgos apró kezek gyúrták és formázták a mézeskalácsokat a Tatai Geszti Óvoda agostyáni tagintézményében, a Bergengóciában. A gyerekek nagymamákkal közösen készítették a finomságokat.

Zsebőkné Hidvégi Éva, az intézmény vezetője elmondta, hogy először tavaly volt közös mézeskalácssütés a nagyszülőkkel. Mind az ovisok, mind a nagymamák annyira élvezték a munkát, hogy idén újra megszervezték az eseményt.

– Idén három nagymama jött segíteni. Mindegyikük szabadságot vett ki erre a napra, hogy unokáikkal együtt süthessenek – árulta el az óvodavezető. – Reggel a gyerekekkel közösen összegyúrtuk a tésztát. Segítettek beletenni a tojást, lisztet, fűszereket. Mindegyiket megfogták, megszagolgatták. Ismerkedtek az alapanyagokkal. Még a nyers tésztát is megkóstolhatták – magyarázta Zsebőkné Hidvégi Éva.

Reggeli után a nagymamák is megérkeztek. Együtt nyújtották, szaggatták a tésztát a gyerekekkel, akik kis köténykéket is kaptak a munkához. Mire kész lettek, a két sütő is felmelegedett. Végül összesen hat hatalmas tepsinyi mézeskalácsot készítettek a gyerekek.

– Az ovisokkal készítettünk agyagmadarakat, amit a nagymamáknak adtunk ajándékba köszönetként. Az elkészült süteményből ebéd után csemegéztek a gyerekek, de olyan sok lett, hogy még haza is tudtak vinni belőle – mesélte az óvodavezető.