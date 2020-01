Kiderült, melyik kocsikat kaphatják meg leggyorsabban a nagycsaládosok

A Porsche Tatabánya többek között Volkswageneket és Škodákat forgalmaz, több hétszemélyes családi autó is van a kínálatukban. A legnépszerűbbek a Volkswagen Caddy, Touran és a Kodiaq modellek.

Zsoldos Lajos, a Porsche Tatabánya vezetője úgy látja, hogy főleg az olcsóbb típusokat keresik többen. Ezeknél előfordulhat, hogy nincs az adott autó készleten, és várni kell a gyártásra. Márkától, modelltől és felszereltségtől függ, hogy mennyit kell várni az átadásra.

– Én úgy gondolom, hogy ha nincs pont raktáron olyan modell, ami tetszik az ügyfélnek, akkor majdnem minden gyártónál jó pár hónap a várakozási idő. A Caddy viszonylag gyorsan jön, a Kodiaq-ra mintegy három hónapot, míg a Touranra akár fél évet is várhatnak a vevők – árulta el a szakember.

– Ha a vevőnek megvan a szerződése az Államkincstárral és kifizette az önrészt, már viheti is az autót. A Porsche Tatabánya ugyanis megelőlegezi az állami támogatást – szögezte le a kereskedő, aki szerint bár nagyon jó lehetőség a támogatás, de ha valaki hitelből finanszírozná a rá eső részt, jól gondolja meg, hogy tudja-e vállalni az évekig tartó törlesztést. Az autót ugyanis három évig nem lehet eladni. Ha mégis eladja a vevő, akkor vissza kamatostól kell fizetnie a támogatást.

A For-Top tatabányai kereskedésében is megelőlegezik az állami támogatást. A folyamatban lévő ügyleteknél mindent elkövetnek, hogy az Államkincstártól megszerezzék a visszaigazolást a benyújtott szerződések jogosultságával kapcsolatban. Ilyenkor már a folyósítást megelőzően átadják ügyfeleiknek az autókat. Van rá példa, hogy az igénylés leadásától számítva két hónap alatt haza is viheti új autóját a család.

– Volt olyan ügyfél, aki október elején kezdte intézni a papírokat, és december elején már át is vehette az autót. Ez rekordidőnek számított – mondta Berecz Gábor, a tatabányai kirendeltség vezetője.

Leggyorsabb a készletből választani

– Jelenleg három lehetősége van a nagycsaládos vásárlóknak. Előrelátóan a nyáron berendeltünk több új, hétszemélyes autót is. Ezek várhatóan január-március magasságában érkeznek meg. Ha valaki januárban bejön hozzánk, akár ezek közül is ki tudja választani az új autóját. Mire megkapja az Államkincstártól az igazolást, az autó is megérkezik. De még gyorsabb, ha valaki a meglévő készletünkből talál magának megfelelőt. Ha viszont egyik listán sem talál, akkor a gyárból tudjuk megrendelni számára a gépkocsit, ennek a gyártási ideje nagyjából fél év – magyarázta Nyevzgogyin Geor­gij, az Opel Tatabánya értékesítési vezetője, aki hozzátette: náluk az Opel Zafira Life, a Combo Life és a Vivaro Kombi közül választhatnak az érdeklődők.