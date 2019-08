Nagy volumenű fejlesztéseket ünnepelt Kömlőd

A messze földön híres mazsorettek látványos bevonulással indították el a szombati falunapot, majd számos programmal és koncerttel folytatódott a nap.

A hétvégén a Tatai Ütőegyüttes dobszólamaira látványos mazsorettfelvonulással vette kezdetét a település nagy napja, de még a kulturális programok fellépői előtt, Ottó húzta el a falu nótáját és kívánt jó étvágyat az ebédhez. Alig ütött delet az óra, a rendezvénytéren már „megterítettek” a különböző kísérőprogramoknak is. Volt itt arcfestés és csillámtetoválás, de kipróbálhattak különböző fajátékokat is a gyermekek, mindemellett például a karkötőkészítés sem okozott problémát a kézműves stand érdeklődőinek.

A Határ utca jön

A beszédekben elhangzott, Kömlőd régi álma válik valóra az új óvoda létrehozásával, amely topos megyei programból, valamint 35 milliós állami – kiegészítő – támogatással valósul meg. Végül még egy bizakodásra okot adó mondat következett: a Magyar Falu Programban most már pályázni lehet belterületi utak fejlesztésére, amelynek körülbelül 30 millió forintos összegét Bogáth István szívesen fordítaná a murvával borított Határ utca aszfaltozására.

Mikor már mindenki jóllakott, Bogáth István polgármester hivatalos megnyitóbeszéde következett. A színpadra lépett Popovics György is, aki a megyei közgyűlés elnökeként a megyezászló átadása miatt (is) örömmel részt vett a programokon. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője sem érkezett üres kézzel, hiszen boldogan átvágta az útfelújításokat jelképesen szimbolizáló nemzeti színű szalagot és szólt a közeljövőt érintő beruházási lehetőségekről is.

– Az elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően olyan beruházásokat sikerült megvalósítanunk az elmúlt években, amelyről eddig álmodni sem mertünk – fogalmazott a település első embere, aki elmondta azt is, 15 milliós állami támogatáshoz több mint 25 millió forint önerőt tudott kigazdálkodni Kömlőd. Megújult a Béke, a Petőfi és a Vörösmarty utca, valamint a rendezvénytér egy része is szilárd burkolatot kapott. Szintúgy az egészségház bejáratától a régi garázsig tartó belső utat, valamint a polgármesteri hivatal előtti területet is újraaszfaltozták. Végül a Sramli Kings és László Attila fellépésével ért véget a falunap.