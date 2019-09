Nagy raktárral bővült a Bridgestone tatabányai gyára

A raktáravató ünnepségen a dolgozók közül is többen részt vettek, valamint a meghívott vendégek, köztük Czunyiné dr. Bertalan Judit és Bencsik János országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott, Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere, Beke László, Környe polgármestere és dr. Szerencsés László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy 2008 óta összesen 130 milliárd forintot fordítottak a tatabányai üzem felépítésére, majd a géppark kialakításába, utána a folyamatos fejlesztésbe. Ezzel a Bridgestone egyik legmodernebb európai gyárává váltak. Tavaly 5,6 millió abroncs készült itt, a következő évek során várhatóan 7,2 millióra növekszik az éves termelés. A dolgozók száma százzal lett több, jelenleg 1200-an vannak.

Schmidt Csaba polgármester sikertörténetnek nevezte mindazt, ami a Bridgestone gyárában és ahhoz kötődően Tatabányán történt az elmúlt több mint egy évtizedben. A legmodernebb technológiákat azért is telepítették ide, mert megvan a bizalom a helybeli mérnökökben, dolgozókban: folyamatosan bizonyítják, hogy tudják használni ezeket. Megköszönte, hogy támogatják a kórházat, a civil szervezeteket, a különféle rendezvényeket, legutóbb a bányásznapot. Reméli, a sikertörténet folytatódik, hiszen a 60 hektáros területen van még hely a további bővítésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, elképesztő gyorsaságúak a világgazdaság változásai, a tempót Keletről diktálják. Egyre több beruházást hoznak hazánkba – ebben Japán az élen jár -, nyitottak vagyunk a fogadásukra. Nem véletlen, hogy a Bidgestone Corporation újra bizalmat szavazott Tatabányának, az itteni embereknek; a fejlesztést a kormány 826 millió forinttal támogatta. Hozzátette, az autóipari beszállítóknál újabb rekorddöntések várhatóak az exportban és a termelésben egyaránt.

Családbarát Munkahely cím

Nem véletlen, hogy az idén a nagyvállalat kategóriában a Bridgestone elnyerte a Családbarát Munkahely címet. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítják, hogy kiemelten fontos a dolgozók egészsége és munkahelyi körülményei. A legutóbbi Családi Napon szűrővizsgálatokat, vércukor- és vérnyomásmérést, testtömegindex-számítást végeztek, táplálkozási tanácsadást is biztosítottak. Nyáron tematikus nyári tábort és óvodapedagógusok bevonásával nyári napközit is szerveztek.

A GYES-ről vagy GYED-ről visszaérkezők részére rugalmas munkaidőt és otthoni munkavégzési lehetőséget

biztosítanak. Mindehhez kapcsolódik, hogy a beruházás keretében új öltözők, valamint a digitális technológiára való felkészülést segítő oktatóhelyiségek is épültek.