Nagy népszerűségnek örvend az Által-ér völgy mentén futó kerékpárút

Oly annyira közkedvelt az Által-ér völgyi kerékpárút, hogy a közlekedési kultúra napja alkalmából meghirdetett pályázatra is benevezték egy drónfelvétellel.

„Ez a kerékpár­út szerettette meg a környékén élőkkel a kerékpározást” – írta pályázatában Tóth Viktor, aki által a Tatát és Tatabányát összekötő bicikliút Által-ér völgyi szakasza „Az év kerékpárútja” pályázat első helyezését nyerte el. A közlekedési kultúra napja alkalmából idén első alkalommal meghirdetett kiírást a fiatalember a Facebookon látta először. Személyes kedvenceként az útszakaszt saját drónfelvételével és a nevezéshez szükséges dicsérő jellemzéssel az ország legvonzóbbnak nyilvánított tekerőhelyévé tette.

– Az út hossza, a sok kerékpározó, az útminőség és a csodálatos látvány mind indokolttá tette azt, hogy nevezzek a fotómmal a pályázaton – mondta Viktor, aki maga is rendszeresen a nyeregbe pattan. Az eddigi leghosszabb, egyszerre megtett távja is elérte a 440 kilométert. Elárulta azt is, hogy egy időben rendszeresen járt munkába ezen a szakaszon. A pályázat céljai között szerepelt a közlekedésbiztonságra való figyelem felkeltése is. A férfi az útszakaszról pályázatában azt írta, hogy az útburkolat szélessége és állapota is megfelelő, ráadásul nem keresztez főutat, így forgalombiztonsági szempontból is magas szintet képvisel.

– Akik a családdal érkeznek, nem kell félteniük a kisebbeket, ugyanis nincsen a közelben autóktól forgalmas közlekedési útvonal, így a gyerekek is szabadon tekerhetnek – mondta Viktor, aki szerint nem véletlenül ilyen népszerű az Által-ér völgy mentén futó kerékpárút.

A közösségi oldalon két héten át tizenegy, országszerte fellelhető bicikliútra lehetett szavazni. Az oroszlányi kerékpárrajongó elárulta, a szavazás elején izgult az eredményért.

– A tizenegy bejutott szakaszt rengeteg másik pályázat közül választották ki, a Facebookra felkerült galériában a képem sajnos utolsóként töltötték fel oda. Szerencsére a majdnem 5500 szavazó közül sokan végignézték a leghátsó képig a nevezett bicikliutakat, így kapta az én nevezésem a legtöbb, 1400 szavazatot.