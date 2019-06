Nagy kihívás nyáron a gyerek elhelyezése

Vakáció! A gyerekeknek tíz hét boldogság, a szülőknek komoly pénzügyi és logisztikai tervezés. Különösen akkor, ha a nagyszülőkre sem nagyon lehet hetekig rábízni a csemetét. Körülnéztünk, mit és mennyiért kínálnak a táborszervezők.

Beköszönt a nyár. A szünet. A szülők ebből a tíz hétből csak néhányat tudnak pihenéssel eltölteni, így komoly szervezést igényel a kisebb gyermekek elhelyezése. Ha a neten próbálunk rákeresni a „nyári táborok Komárom-Esztergom megyében” kifejezésre, csalódnunk kell. Programozó tábor, fővárosi vízi túra, különböző táborkeresők jelennek meg, amelyekbe elmélyedve kiderül: a megyénket érintő lehetőségek többnyire az elmúlt évekre vonatkoznak.

A legtöbb lehetőség Budapesten és a Balaton környékén várja a diákokat. Biciklis, lovas, családi, falmászó, csillagászati tábor is van, bentlakásos, bejárós, és néhánynak az ára is csillagászati. Egyhetes turnusok 20 ezertől akár százezer forintig is terjedhetnek. Ha szűkebb hazánk lehetőségeire vagyunk kíváncsiak, a weboldalakat kutatva bukkanhatunk a lehetőségekre, amelyek óráról órára bővülnek.

A Vértes Agorája már megnyitása óta kínál változatos napközis táborokat a gyerekeknek. A Bányász Művelődési Otthonban sakktábor, június végén az Agorában tánc, a Földi Imre Sportcsarnokban ötkarikás sport, a József Attila Művelődési Házban pedig német nemzetiségi tábor várja a fiatalokat. Július első felében a népszerű RáHangoló nyújt napközben többnyire zenéhez köthető elfoglaltságot a diákoknak az Agorában, majd kertvárosban kézműves, s az Agorában a minden nap más és más különlegességet kínáló programcsomag, majd az informatikai tábor következik. Már lehet jelentkezni az Agorában. Találunk tarjáni, környebányai lehetőséget is, ahol lovagolni is megtanulhatnak a gyerekek. Van bentlakásos, napközis, félnapos lehetőség is.

Több településen is próbálják megoldani az iskolai szünetben a kisgyermekek felügyeletét. Tatabányán évtizedek óta működtet nyári napközis tábort az önkormányzat, s ezzel több száz családnak nyújt megoldást gyermekeik elhelyezésére. A tábor az idén is Bánhidán, az Éltes Mátyás EGYMI épületében várja a diákokat.

Nagy udvar, a közelben a Máltai Játszótér és különféle programok, strandolási lehetőség is biztosított. Szakképzett pedagógusok változatos programokat szerveznek a tábor ideje alatt, azaz július 1-je és augusztus 23-a között. Munkanapokon reggeltől kora délutánig biztosítják a felügyeletet. A gyermekek étkeztetésének biztosítása mellett igény esetén busszal szállítják őket a táborba, amelynek költsége gyermekenként naponta 575 forint.