Nagy-Britanniából vette első lovát a welsh pónik szerelmese Takács Zoltán

Takács Zoltán és családjának mesebirodalma valóban olyan hely, ahol nem csak a lovagolni szeretők érezhetik kitűnően magukat, hanem mindenki.

Többszörösen is szerencsés ember Takács Zoltán, aki szüleinek ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot Tatabányán 1987-ben. Hamar kiderült, hogy gyerekbetegsége miatt nem volt jó neki a megyeszékhely akkori levegője, ezért édesapja otthagyta oktatói állását a szakiskolában, édesanyja pedig a vendéglátóipart, és a család elköltözött Újszilvásra, ahol gazdálkodni kezdtek.

Az ottani környezetben Zoltán állapota hamar javult, és gyorsan kiderült, hogy megörökölte a lovak szeretetét. Apai nagyapja ugyanis lovaskocsikkal fuvarozott szenet Bánhidán, anyai felmenője pedig Bábolnán dolgozott a ménistállóban. Unokájuk a tanulmányait csak 6. osztályos koráig folytatta az Alföldön, majd az általános iskolát Naszályon fejezte be azt követően, hogy a família a községhez tartozó Szőlőtelepre költözött.

Miután Esztergomban elvégezte a középiskolát és szakács lett, másfél évig dolgozott a neszmélyi kempingben, majd elment Németországba, ahol egy versenyistállóban vállalt munkát. Ott szerette meg igazán a welsh pónikat, és miután hat év múlva végleg hazatért, megvette Blondyt, a Nagy-Britanniából származó első patását.

Csikaja, Farina ma is megvan, mert anyját már eladta, és az árából újabb lovakat vásárolt. Állományát viszont nem csak így gyarapítja, hanem tenyésztéssel is. Ez utóbbi érdekében sokáig volt nála egy állami tulajdonú fedezőmén is, de már van sajátja. Neki köszönhetően tíz kiscsikó születhet 2020 májusától.

Az viszont biztos, hogy jelenleg a 80 centiméter marmagasságú Lilike a legkisebb kedvenc, a legnagyobb pedig Brightly, a holland lovaglópóni a maga 144 centiméterével. Rajtuk kívül a többi patás is kiveszi részét a lovagoltatásokból, amelyeket nem csak az iskolai szünetekben tartanak egy-egy héten át, hanem igény szerint bármikor. Az ő mesebirodalmuk valóban olyan hely, ahol nem csak a lovagolni szeretők érezhetik kitűnően magukat, hanem mindenki.