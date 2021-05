Munkagépektől hangos Sárberek és a Gál lakótelep

A megyeszékhely több pontján intenzív felújításba kezdtek a helyi önkormányzati képviselők kérésére.

Munkagépektől hangos a megyeszékhely több pontja is. A Sárberki lakótelepen a 109–111. számú lépcsőházak előtt felújítják az út- és járdaburkolatot, valamint a parkolókat, ahol jelenleg is zajlanak az aszfaltozási munkák. Az érintett szakaszon a szegélyeket is kicserélik. A projektet várhatóan május közepén fejezik be. A kivitelező a munkálatok során igénybe vett zöldfelületet is rendezi. A beruházás Frankné Farkas Gabriella képviselő asszony kérése volt – írja a közösségi oldalán a városháza.

A Gál István lakótelep szélén található, Béke úti garázssor útburkolatának egy részét is felújítják. A garázssor gimnázium felé eső végén a csapadékvíz-elvezetés régóta gondot okozott, ezért most új, rácsos lefolyót alakítottak ki.

A garázsok előtt negyven méter hosszúságban a szegélyek és a pályaszerkezet cseréjét is elvégzik, emellett új aszfaltburkolatot is építenek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint, a Renczes Dávid képviselő által kért beruházás várható befejezési határideje május végére várható.