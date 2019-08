Munkagépek takarítják már a szovjet szennyet a Strázsa-hegynél (videó)

Tóth Krisztián légi felvételen mutatta meg, hogy dolgoznak az egykor szovjetkarckocsi-úsztatónak használt tavak takarításán.

Ahogy arról beszámoltunk, elkezdődött a Strázsa-hegy kármentesítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 591 millió forintos költséggel tisztítja meg a korábban itt állomásozó szovjet harckocsizók üzemanyag- és nehézfém szennyeződésétől a területet. Olvasónk, Tóth Krisztián légi felvételt készített a tavak rendbetételéről.

A 2,7 hektáros most megtisztítandó terület ivóvízbázisok közelében, kiemelten érzékeny területen található. A DINPI strázsa-hegyi bemutatóközpontja melletti négy tavat harckocsiúsztatónak használták, ott az iszapban fémeket is kimutattak.

A munkálatokban az üzemanyag-tárolónál a szennyezett földet kitermelik, a tavakban lévő szennyezett iszapot pedig szikkasztás után ártalmatlanítják. A beavatkozás előtt a halakat, kétéltűeket, hüllőket ideiglenes élőhelyre telepítik át. A tavak kármentesítésével és az élőlények visszatelepítésével őszre végeznek. A volt üzemanyag-tárolónál a betonlétesítmények bontását is elvégzik, itt 2021 augusztusára állhat helyre a természetes állapot.

A területet egyébként már a monarchia idején is katonai gyakorlatokra használták. Az első világháború után Esztergom határvárossá vált, ezzel megnőtt katonai szerepe. A második világháború után 1956-ig a Strázsa-hegy a magyar honvédség gyakorlótere volt, 1956-tól a szovjet déli hadseregcsoport harckocsizó és vegyvédelmi alakulatai használták.