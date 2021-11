Múltjához méltó arculata lett a szomori iskolának: 39,16 millióból újult meg az intézmény

Pénteken avatták fel a szomori Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola épületét, melyet a Magyar Falu Programban elnyert mintegy 30 millió forintnyi támogatásból és a Tatabányai Tankerületi Központ mintegy 9,16 millió forintnyi forrásából homlokzati hőszigeteléssel láttak el.

Az átadóünnepségen Orosz Attila intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd az iskolahimnusz eléneklését követően Nagy György polgármester mondott beszédet. Elhangzott, hogy 1989-ben lett önálló iskolája a településnek és felidézte, hogy mind az önkormányzati fenntartás időszakában, mind a fenntartóváltás után is több felújítás is megvalósult az épületben.

Ismertette, hogy 2015-ben, a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program keretében a szomori iskola vizesblokkjait is felújították. A későbbi években is rendre megvalósult egy-egy kisebb fejlesztés, például többek között új nyílászárókat építettek be, az osztálytermek és az igazgatói iroda is új burkolatot kapott, a tetőszerkezet is megújult, a tetőtérben pedig raktárt alakítottak ki. Végül elmondta: az önkormányzat a fenntartóváltás után sem engedte el az iskola kezét, amit igazol az is, hogy az elmúlt évben 6 millió forintot, idén pedig több mint 9 millió forintot fordítanak az intézményre.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy a homlokzati felújítás eredményeként végre kastélyszerűen néz ki a kastély – utalva arra, hogy az iskola a Kézdi-Vásárhelyi család egykori impozáns kúriájában működik. Véleménye szerint ez a beruházás, illetve az óvodafelújítás is bizonyítja, hogy a szomori önkormányzat számára első helyen állnak a gyermekek és a családok, továbbá az idősekre is kellő figyelmet fordítanak. A vidéki élet kapcsán megjegyezte: a kormányzat célja, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat lehessen igénybe venni a kistelepüléseken, melyek a városokban is elérhetők.

Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója ismertette, folyamatosan törekednek arra, hogy minden iskolában megteremtsék a 21. századi oktatási-nevelési feltételeket, és a szomori projekt tökéletesen illik az elképzeléseikhez.

Végül Orosz Attila beszélt arról, hogy a belső terek színessége tükrözi a mindennapi életünk sokszínűségét, a külső arculatnál pedig törekedtek arra, hogy a kastélyépület megőrizze hivalkodásmentes báját, historikus hangulatát, ezért úgy újították fel, hogy a mai kor letisztult eleganciája is megjelenjen.