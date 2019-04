Motoros „nyulak” hozzák el a húsvétot Tatabányára: térképen a különleges felvonulás útvonala

Vasárnap 15 órakor felbőgnek a motorok Tatabányán a Tunderground Club által szervezett húsvéti felvonuláson, hogy körbejárják a várost.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 21-én hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a húsvéti motoros felvonulást. A helyi Tunderground Club ötletéhez csatlakoztak többek között a Turul Népe Tatabányai Motorosok, a Motoros Ördögök és Angyalok is, de a visszajelzések szerint többen önállóan is csatlakoznak a menethez, ami 15 órakor a Szent Borbála úti Lidl-parkolóból indul majd. A tervek szerint így több tucat motoros vág majd neki Tatabányának.

A csokitojásokat is gyűjtik már a motorosok, amikkel a járókelőknek kedveskednének majd, de a jó időben az sem elképzelhetetlen, hogy locsolni is fognak. A motorosok rendőri felvezetéssel járják be a várost. A Kemma.hu stábja is jelen lesz a felvonuláson, Facebook-oldalunkon is követhetik majd a felvonulást.



A motorosok a parkolóból a Károlyi Mihály, Árpád és Dózsa György utakon át hajtanak majd ki a Győri útra, majd végig a négysávoson visszagurulnak a Szent Borbála úti áruházhoz.