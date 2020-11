Most már biztos: három új bicikliút építése is kormányzati támogatást kap

A kormány anyagi segítségével két kerékpárutat is építenek a megújuló vértesszőlősi előemberteleptől, ezen kívül saját forrásból állja az EuroVelo6 szakaszait.

Ahogy arról beszámoltunk,a napokban a Magyar Közlönyben több, szűkebb hazánkat kedvezően érintő fejlesztési támogatásról jelent meg hivatalos értesítés. A kormányzati forrásokból megvalósuló beruházások között majki remeteség fejlesztése, a tatai könyvtár költözése, vértesszőlősi előembertelep fejlesztése és Duna-menti projektek szerepelnek. A támogatások egyenként is több százmilliós fejlesztéseket jelentenek.

A támogatások között bicikliút kialakítása is szerepel. Az egyik a baji szőlőhegyet érintve csatlakozik majd a Neszmélyi borvidék kerékpárút-hálózatához, a másik pedig a Gerecsén keresztül Vértestolnánál kapcsolódik az ugyancsak megépülő Tarján-Agostyán közötti bicikliúthoz.

Magyarország kormánya arról is határozott, hogy a folyamatban lévő Gönyű-Komárom, Komárom-Dunaalmás, Dunaalmás-Neszmély, illetve a tovább is haladó Eurovelo 6 kerékpárút szakaszainak további tervezési és kivitelezési költségeit kizárólag hazai forrásból biztosítja a hátralévő időszakban, a megvalósítás befejezéséig. Az elképzelések szerint a beruházás jó eséllyel a jövő évben el is kezdődhet.