Modernizálták a majd' százéves csolnoki óvodát

Átadták a csolnoki Gete utcai óvoda korszerűsített épületét, melyet a Magyar Falu Program keretében elnyert mintegy 24 millió forint támogatásból újítottak fel.

Az ünnepségen táncos-zenés műsorral kedveskedtek az óvodások, majd Párdiné Móczik Adrienn pedagógus köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük Romanek Etelkát, a megyei közgyűlés alelnökét és dr. Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát is. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a csolnoki fejlesztés is bizonyítja: van értelme a Magyar Falu Programnak és az önkormányzatok élnek is a lehetőségekkel.

Elismerően beszélt a kivitelezést végző szakemberek munkájáról és kitért arra is, hogy szintén a Magyar Falu Program keretében újult meg a települést átszelő főút is. Reméli, hogy a gyermekek szép, boldog éveket töltenek el az óvodában.

Kolonics Péterné polgármester asszony beszédében felidézte, hogy a Gete utcai intézmény története az 1920-as évekig nyúlik vissza, amikor is a hajdani Reimann-lakótelepen szükségessé vált egy óvoda létrehozása. Elmondta, hogy tavaly szülői kezdeményezésre egy esztergomi vállalkozás bevonásával alapos átalakítási hullám kezdődött el, majd a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztak óvodafejlesztésre.

Az építési, kivitelezési munkák április elején kezdődtek el, a mintegy 24 millió forintból megújult, a teljes tetőszerkezet, kicserélték a nyílászárókat és szigetelték a külső homlokzatot. Említette továbbá, hogy a Baumit Kft. pedig két mosdó felújítását végezte el tavasszal. Köszönetet mondott és emléklapot adott át a kivitelezőknek, a szakembereknek, az önkénteseknek és mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a régóta várt óvodai fejlesztésnek.