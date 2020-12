Modern szimulátor segítheti a tatai dandár katonáinak kiképzését

A szomódi lőtéren mutatták be a SAAB legújabb katonai kiképzési szimulációs rendszerét. Az eszköz segítségével éles lövés nélkül lehet terepen, valós harci környezetben tüzérségi gyakorlatot tartani többféle fegyverrel. A szimulátor a katonák kiképzésében lehet nagy segítség.

A Magyar Honvédség is érdeklődik a SAAB BT46 típusú megújult kiképzőrendszere iránt. A személyautókat gyártó svéd cég ugyanis a fegyvergyártásban is érdekelt. Többek között a vadászbombázó repülőgépek, a Gripenek gyártásában is részt vesz, illetve a tatai dandárnál is használatban levő Carl Gustaf M4 páncélelhárító gránátvetőket is ők gyártják. A cég képviselői a napokban Tatán mutatták be a szimulációs rendszert. Az eseményen részt vett Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka is.

A bemutatóhoz többnapos előkészületre volt szükség: először megnézték a gyakorlat helyszínét és kitalálták a harci mozzanatot, amit begyakoroltattak a katonákkal. Majd felszerelték az eszközökre az érzékelőket: a harckocsikra és a BTR páncélozott szállító járművekre kívülre is helyeztek érzékelőket, ami a találatokat jelezte. Illetve a fegyverrendszerre is csatlakoztatták az eszközt, így nem kellett valósan lőniük. De a katonák egyéni gépkarabélyának a végére is felhelyezték a lövést érzékelő szerkezetet, illetve a honvédek ruháira tett érzékelők a találatok súlyosságát jelezték.

A SAAB szimulátorának a lényege, hogy több típusú és egyszerre több darab eszközt össze lehet kötni vele. Tehát a különböző fegyvernemek – például a lövészet és a harckocsizók – gyakorlatát egyszerre tudják megfigyelni és akár menet közben azonnal értékelni. Így a szimulációt irányító parancsnok azonnal tud reagálni és utasításokat adni, módosításokat végezni a műveletben.

Nagy előnye, hogy nem kell ezeket a fegyvereket egy helyre vinni. Például a tatai lövészek együtt tudnak gyakorolni a debreceni lövészekkel anélkül, hogy ugyanazon a gyakorlótéren lennének. Ráadásul a szimulátorral éles lőszer nélkül, kevesebb üzemanyag használatával lehet a harcászati gyakorlatokat elvégezni.

A bemutatón Horváth Gábor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke elmondta, hogy a szimulátor a katonák minőségi kiképzésében lehet segítség.

– A jövőben ebben fontos szerepet fognak játszani azok a költségcsökkentő digitális technikai kiképzőrendszerek, amelyek ma már rendelkezésre állnak. A BT46-os rendszert több szövetséges haderő is sikeresen használja, a szimulátor pedig a kiképzés ezen szegmensében piacvezetőnek tekinthető – mondta a vezérőrnagy.