Modern műhelyben szerelik a Leopard tankokat (képek)

A tatai dandárnál van az ország egyetlen harckocsis zászlóalja. Ide érkezett az elmúlt évben Németországból a 12 darab Leopard A4-es is, és itt állomásoznak a régi orosz T72-sek is. A Kemma.hu-t beengedték a harckocsik szerelőműhelyébe.

Két különböző világ az orosz T72-sek és az új német Leopard harckocsik szerelőhangárja. Míg az előző egy letűnt kort idéz, addig az utóbbi már tagadhatatlanul a legmodernebb 21. századi technikával van felszerelve. Nem véletlenül, hiszen mindkét harckocsi más technikai felszereltséget, eszközöket és tudást igényel. Mint megtudtuk, a régi hangár sem fog már sokáig állni. Hamarosan elkezdik építeni az új szerelőcsarnokokat is, amikben már bármilyen technikájú járművel elboldogulnak a szakemberek.

Molnár Péter a logisztikai zászlóalj főtörzsőrmestere felel a harckocsik karbantartásáért. Véleménye szerint a harckocsik, vagyis a lánctalpasok, illetve a harcjárművek motorja és alkatrészei számottevően nem különböznek egy civil járműtől. Csak sokkal nagyobbak, illetve a páncélborítás miatt sokkal nehezebben is lehet hozzájuk férni. Pont ezért szigorú biztonsági szabályok mellett lehet csak elvégezni a javításukat.

– Az egyik legfontosabb, hogy egyedül soha, semmilyen körülmények között nem szabad nekiállni a szerelésnek. Például ennek a BTR páncélozott harcjárműnek csak a motorja 1600 kilogramm. Ez nagyjából tízszerese egy normál autó motorjának. Ebből adódik, hogy egy-egy alkatrésze is sokkal nehezebb és nagyobb. A legtöbbet egyedül nem is lehet megemelni. Könnyen beszorulhat valakinek a keze vagy a lába, ha nincs segítsége – magyarázta a katona. A motor méreteit az is jól mutatja, hogy a motortérben álló két katona csak deréktól felfelé látszik ki a harckocsiból. A kisebb, könnyen hozzáférhető motorhibákat ugyanis így a legkönnyebb megjavítani. Azonban van olyan alkatrész, amihez csak úgy férnek hozzá, hogy megbontják a jármű belsejét.

– Mivel a harcjárművek alja is páncélozott, így azon keresztül nem férünk hozzá például a futóműhöz. Ehhez ki kell szedni a BTR üléseit és le kell bontani a fülkét a motortól elválasztó falat. Nagyobb hibáknál egy emelő segítségével akár a teljes motort is ki lehet venni, vagy szükség esetén a teljes harcjárművet is fel lehet emelni – mutatta a darut a főtörzsőrmester.

Mint megtudtuk, a BTR kerekeit csak nagyon ritkán kell cserélni. A méreteit látva nem is lehet egyszerű művelet. A kerekek belseje ugyanis acélborítású, így részlegesen azok is páncélozottak. Ez pedig annyira erős tartást ad neki, hogy akár 0 bar nyomás mellett is képes megtartani a jármű súlyát. Sőt, az oldalán található lukaknak köszönhetően menet közben is pótolják a kiszökött levegőt.

Elárulta, hogy egy harcjármű szerelésekor az sem mindegy, hogy hol és milyen helyzetben van szükség a járműre. Például a harctéren fontos a gyorsaság, ilyenkor a szerelők leleményessége és tapasztalata nagyon sokat számít. Egy hadgyakorlaton pedig éjszaka végzik el a nap végén beérkező járművek karbantartását, esetleges hibáinak javítását. Ebben egy speciálisan felszerelt katonai teherautó nyújt nekik segítséget. Az Uaz belseje egy komplett szerelőműhelyt rejt magában.

Az ellenőrzésre váró Leopard harckocsikat rejtő nagy, modern mobil szerelősátor már kívülről is impozáns látványt nyújt. Vereb Tamás, a logisztikai zászlóalj hadnagya felügyeli a Leopardokon végzett munkákat. Elmondta, hogy hamarosan további hangárak fognak épülni. A jelenleg felállított két férőhelyes szerelőműhelyben az új harckocsik tatai személyzetének kiképzése zajlik. A német gyártó cég szakembereinek a segédletével tanulják meg a szükséges technikák használatát. A tankok ugyanis nemcsak külsejükben, fejlettségükben vagy teljesítményükben is különböznek.

Teljesen más módszerrel kell a két harckocsihoz hozzányúlni. Például a németek a Leopardot úgy tervezték, hogy a harctéren fél óra alatt ki lehessen cserélni a jármű teljes motorját egy speciális daruskocsi segítségével. Míg a T72-seknél a motor kiemelése és visszahelyezése 2–3 órát is igénybe vehet. Így könnyebben hozzáférnek az alkatrészekhez is és a javítás is gyorsabban zajlik. A motorra rákötött diagnosztika pedig a személyautókhoz hasonlóan itt is kiadja a hibákat, ezzel is sok időt nyerünk.