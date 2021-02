Utánajártunk, mi a teendő, ha befagy az autó – tippek, tanácsok a szakembertől

Sokunkat érhet a következő napokban bosszúság, amikor megpróbálunk reggel beülni az autónkba. A kocsi zárja ugyanis már egy kis nedvességtől is be tud fagyni. Ilyenkor pedig csak a különböző praktikák és a türelem segít.

Kicsit késve, de megérkezett a tél hazánkba is. A napokban folyamatosan fagypont alatt marad a hőmérő higanyszála még napközben is. A hideget pedig nemcsak mi nem szeretjük, hanem az autónkat is megviseli. A mechanikusan nyitható ajtók, zárak hamar befagynak. Reggel munkába, iskolába menet pedig bosszankodva tapasztalhatjuk, hogy még a zárba sem tudjuk beledugni a kulcsot. Így történt ez kollégánkkal is, és a kommentek alapján pedig még számos olvasónkkal is.

Más is így járt ma? Tatán többeket is próbára tettek a vagy kinyithatatlan, vagy bezárhatatlan ajtók :O ❄️Nektek milyen praktikátok van a befagyott ajtók, zárak kinyitására?🚗 Közzétette: Kemma.hu – 2021. február 11., csütörtök

Ilyenkor kerül elő a jégoldóspray, már ha nem a kocsiban van. Ugyanis ha a csomagtartóban, vagy a kesztyűtartóban tároljuk, bizony pont akkor nem jutunk hozzá amikor baj van. Kedves Gábor autószerelő azt tanácsolja, hogy ilyenkor ne kezdjük el rángatni az ajtót, mert a kilincs bánhatja.

– Először is ellenőrizzük, hogy az összes ajtó be van-e fagyva. Ha az egyik nyílik, akkor máris bejuthatunk és beindíthatjuk a motort és a fűtést. A WD 40 spray is segíthet, ha a zárba, illetve a kulcsra fújjuk. A kulcsot is megpróbálhatjuk felmelegíteni egy öngyújtóval. Vigyáznunk kell, hogy ne hevüljön túl, és a kulcsban levő elektronika ne sérüljön. Az is egy megoldás, hogy megpróbáljuk belehelni a zárat – magyarázta az autószerelő, aki szerint meleg vízzel ne próbálkozzunk, mert nem csak a műanyag alkatrészeket károsíthatja, és az ablak repedhet be tőle, hanem az elektronika is sérülhet.

Persze az a legjobb, ha előre felkészülünk a fagyra: a zárak beragasztásával nem juthat be a víz. De a jégoldókkal, vagy a WD40-el is megelőzhetjük a jegesedést. Persze, nemcsak a zár befagyása okozhat késlekedést reggel.

– A szélvédő is könnyen lefagyhat, ezért érdemes éjszakára letakarni. Az ablaktörlőt pedig éjszakára emelje el az üvegtől, így elkerülhető, hogy ráfagyjon. Ráadásul a hőmérsékletkülönbség miatt az üveg belülről könnyen bepárásodhat, ami szintén akadályozza a kilátást. Ezen a szélvédőre irányított fűtés és a türelem segíthet. Ha ablaktisztítót használunk, figyeljünk rá, hogy ne hagyjon zsírfoltot a szélvédőn, mert szintén zavarhat a kilátásban – tanácsolta a szakember.