Komáromban 135 négyzetméteres házra is elég húszmillió (infografika)

Dübörög az ingatlanbiznisz, a családtámogatási program felvitte az árakat. Megvizsgáltuk, megyénk városaiban mit ér húszmillió forint.

Az ingatlanpiac fellendülésével egyre felfelé mutató tendencia jellemzi a piaci árakat. Megyénk településein az átlag négyzetméterárak 90 és 320 ezer forint között mozognak, városainkban az átlagosan 193 ezer forint négyzetméterenkénti árat jelent – derül ki az ingatlan.com elemzése szerint.

Balogh László, az ingatlan.com szakembere a Kemma.hu-nak elmondta, az adatokból látszik: Komárom-Esztergom megyei városokban is jelentős élénkülés ment végbe, ami főleg abban nyilvánul meg, hogy a lakáspiacon olcsóbbnak számító 20 millió forint körüli szegmensben a négyzetméterárak a legfelkapottabb nagyvárosi, illetve budapesti agglomerációnak megfelelő összegig emelkedtek.

– A régió nagy előnye viszont, hogy ezért az összegért viszont élhető méretű lakásokat és házakat lehet vásárolni, vagyis az ide költözőknek nem kell fájdalmas kompromisszumokat kötniük a megvásárolandó ingatlanok ára és az alapterületének viszonylatában. – emelte ki az ingatlanszakember.

Komáromban a legnagyobb

A városokban vizsgált ingatlanárak esetében a legnagyobb családi házat Komáromban vásárolhatják meg azok, akik húszmillió forintot áldoznának a vételre. Az elemzés szerint a Duna-parti városban akár 135 négyzetméterre is elég az összeg. Dorogon a legdrágább az élet, ott mindössze 92 négyzetméteres házra elég a húszmillió. A bányászvárost szorosan követi Tatabánya és Nyergesújfalu, ahol 85 és 87 négyzetméteres házra elég az összeg.

Tata a középmezőnyben van, ott ugyanis akár egy 106 négyzetméteres családi házra is futja a magas összegből.

Tatán drága az élet

Lakások tekintetében érdekes a mezőny. A panel és tégla építésű lakások között van különbség. Dorogon például a panelok értéke magasabb, így ugyanakkora összegből kisebb lakást vehetünk, mint téglából épültet. Egyébként a tatai panel lakások a legdrágábbak megyénk városai közül, ott mindössze 47 négyzetméterre elég a húszmillió forint. Nyergesújfalun azonban érdemes körülnézni, ugyanis ott találjuk a legnagyobb lakást ugyanezen az értéken: akár 64 négyzetméterest panelra is szert tehet a vásárló.

Tatabányán a tégla építésű lakások ára magasabb a panelokhoz képest. A megyeszékhelyen míg ugyanabból az összegből 60 négyzetméteres panelre elég, addig tégla lakásból valamivel kisebb, 52 négyzetméteresre lehet szert tenni.Ez gyakorlatilag egy félszoba nagyságnyi területet jelent.

Tata ebben a tekintetben is az első: a tégla lakások is itt a legértékesebbek. A vizek városában mindössze 49 négyzetméterre futja a húszmillióból. Lábatlan esetén nincs adat panel lakások árairól, viszont a kimutatás szerint a térségben ott a legolcsóbbak a tégla építésű lakások. A Gerecse kapujában akár 95 négyzetméteres lakás is kijön a húszmillióból.