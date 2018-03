Licitáljon az időre, hogy másoknak segíthessen

Minőségi időt, élményeket és értékes relikviákat ajánl árverésre a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt. A felajánlásokból rászoruló családokat, és gyerekeket támogatnak. Olimpikonok, neves sportolók és művészek is csatlakoztak az akcióhoz.

Összetartozunk – Egymásért vagyunk címen támogató közösséget hozott létre a megyei vöröskereszt. Kezdeményezésükhöz többek között csatlakozott Levente Péter Jászai Mari-díjas színész-rendező, Döbrentey Ildikó Prima Primissima-díjas írónő, Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, Zantleitner Krisztina világbajnok vízilabdázó, edző is. Legújabb akciójukban az időre lehet licitálni.

– Célunk, hogy olyan, megyében élő, vagy ahhoz kötődő művészekből, sportolókból, közéleti és magánszemélyekből, intézményekből, cégekből álló közösséget hozzunk létre, akik közös feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást és a megye rászorulóinak segítését. A csatlakozás önkéntes, ám egyben ígéret arra, hogy aktívan részt vesz, és támogatja a közösség munkáját – szögezte le Hamburgerné Újvári Irén, a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt igazgatója.

A közösség az adománygyűjtést tűzte ki fő céljául, ezért félévente jótékonysági árverést szerveznek. Az elsőt tavaly novemberben tartották, akkor olimpikonok, sportolók, művészek által felajánlott tárgyak kerültek kalapács alá. Az összegyűlt több mint 350 ezer forintot pedig megyei rászoruló családok és gyerekek megsegítésére fordították.

A következő jótékonysági árverésen pedig igazán érdekes felajánlásokra lehet licitálni. Minőségi idővel, különleges élménnyel gazdagabban távozhat a nyertes.

– Három különböző élményre licitálhatnak a résztvevők. A kezdő liciteket a felajánlók határozzák meg, a pénzt pedig ezúttal is rászoruló családok és gyerekek kapják. Az eseményre több értékes tárgyat, illetve relikviát is felajánlottak, ezekre külön-külön lehet venni tombolát. Az eseményt pedig egy kis műsor teszi színesebbé, ahol többek között a Kodály-iskola kórusa és tehetséges gyerekzenészek fognak fellépni – árulta el Vida Csaba, a tatabányai vöröskereszt intézményvezetője, a jótékonysági árverés ötletgazdája, aki szerint ez egy olyan közösségalkotó tér, amely találkozási pont, illetve ismerkedési lehetőség is egyben.

Az egyik „élményt” a tatabányai Stop cukrászda ajánlotta fel, ahol egy díjnyertes mestercukrász idejére licitálhatnak.

– Olyan minőségi időt szerettünk volna felajánlani, amivel mindenki kap valamit. A befolyt összeg a rászorulókhoz kerül, aki pedig megnyeri a licitünket, annak lehetősége lesz Nyári Szandra cukrászmesterrel közösen feldíszíteni egy csokoládétortát, amit utána valakinek elajándékozhat – mondta Rabóczky Bea, a Stop cukrászda mestere, aki elárulta: kezdő licitnek 10 ezer forintot gondoltak.

– A kész tortát mi adjuk, a nyertessel előtte megbeszéljük, hogy mi az elképzelése. Például, ha a kislányának szeretne egy hercegnős tortát készíteni, mi abban segítünk neki. Előre megtervezzük a díszítést olyan technikával, amit akár két óra alatt is el tud sajátítani. Szandra nagyon kreatív, aki gyönyörű alkotásaival már több versenyt is megnyert. Véleményünk szerint ez egy nem mindennapi lehetőség – tette hozzá.

A jótékonysági árverésen az örömfestők két, egymástól független licitálót várnak. A három hölgy azt vallja, hogy mindenkinek szüksége van „énidőre”, vagyis arra az időre, amit az emberek saját magukra fordíthatnak. Ők a festésben találták meg a kikapcsolódást és szeretnék megmutatni, hogy segítséggel akár előképzettség nélkül is lehet szépet alkotni.

A szervezők évente két árverést terveznek, a következőt március 23-án tartják és 100–120 résztvevőre számítanak. A belépés ingyenes, de a hely befogadóképessége miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. A tombolához pedig továbbra is várják a tárgyi felajánlásokat.