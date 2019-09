Minibölcsőde létrehozását tervezik Felsőgallán

A csicsergő gyerekeket, a dömpert toló kisfiúkat és homoksütiket készítő kislányokat nem nagyon zavarta meg a nagy vendégsereg a Felsőgallai Német Nemzetiségi Óvodában, ahová pénteken Novák Katalin államtitkár látogatott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának érkezéséig az óvoda vezetőjével beszélgettünk. A felsőgallai szülők jelezték korábban az önkormányzatnak, hogy problémát jelent számukra gyermekeik elhelyezése. Az óvoda felvehetne ugyan két és fél éves kisgyermeket, de a kihasználtságuk miatt csak a hároméves kor felettiek ellátását tudják megoldani.

– Azoknak a szülőknek okozza ez a legtöbb gondot, akik városon kívül dolgoznak, és munkába indulás előtt kilométereket utaztatják a gyermekeiket. A legközelebbi bölcsőde is Óvárosban van – mondta Barnafiné Fenekes Krisztina. – Ezért nagyon szerencsés, hogy az óvodával határos telket sikerült megvásárolni, és már be is adták a pályázatot, amelynek segítségével két kis csoportot tudnak majd kialakítani Felsőgallán főként két-három éves kisgyermekek számára.

Novák Katalinnal együtt lépett be az óvodába Bencsik János országgyűlési képviselő és Schmidt Csaba polgármester, valamint John Katalin alpolgármester, körzeti képviselő is. A város vezetője bemutatta az intézményt. Elmondta: az épület 1888-ban épült. Kiválóan alkalmas a gyermekek gondozására a családias környezet, a hűs fák, a kellemes belső elrendezés.

Persze mindezt folyamatos felújításokkal érik el. Mivel az iskola is az óvoda mellett van, ezért vették meg a szomszédos ingatlant, hogy a minibölcsődét is ide tudják építeni. Egy korábbi felmérés alapján 10-15 gyermek elhelyezésére már most is lenne igény. Őket egyelőre a város más részein lévő bölcsődékben tudják elhelyezni.

Az államtitkár örömmel üdvözölte a kezdeményezést, majd a házigazdák körbevezették a vendéget. Csoportszobákat tekintettek meg, majd a tornatermet, közben pedig Novák Katalin nemcsak Felsőgalla, hanem Tatabánya múltjáról, jelenéről és a város jövőbeli terveiről is tájékoztatást kapott. A látogatása végén pedig megtekintették azt az ingatlant, ahol a minibölcsődét fogják működtetni.

Novák Katalin államtitkár örömmel üdvözölte a fejlesztéseket, amelyeket Tatabányán a legkisebbek ellátásának javításával kezdtek. A bölcsődék felújítása után, az óvodák és az iskolák következnek.

– Fontos ugyanakkor – mondta –, hogy e megyeközpont a kormányzat támogatásai mellett önerőből is sokat próbál fejleszteni. Jó példa erre Felsőgalla, ahol az iskola is éppen felújítás alatt áll, miközben az óvoda mellett vásárolt telken már egy újabb pályázat segítségével minibölcsőde létrehozását tervezi a helyi önkormányzat.

Az államtitkár hozzátette: az új ellátási forma, a minibölcsőde egyre népszerűbb. A helyi igényeket nagyon jól tudja szolgálni – mind a gyermekek létszáma (7 fő csoportonként), mind a kiépítendő infrastruktúra tekintetében.