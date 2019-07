Hét színpadon több mint másfél száz program várta a vendégeket a barátok fesztiválján. A Vízzene, ahogy sokan becézik, visszatért régi fényéhez, minőségben és mennyiségben egyaránt.

Tata Új negyedszázadot indított a Víz, Zene, Virág Fesztivál, amelynek megnyitóján Michl József polgármester, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Bencsik János ország­gyűlési képviselő is részt vett. A fesztiváli forgatagban nem csak tataiak és környékbeliek, de a megye- sőt országhatáron túlról érkező vendégek is szép számmal akadtak.

A fesztiválon, azon belül is a várudvaron vette át pénteken aranylemezét Balázs Pali is korszakváltó albumáért. A 40 nap alatt bearanyozódott „Majd holnap írok…” című korong mérföldkőnek számít az énekes életében. Azt mondja, ez a 40 nap szinte egy pillanat alatt eltelt, s ennyi időt még egy lakatlan szigeten is kibírt volna.

– Szinte el sem hiszem, ami történik, csak kapkodom a fejem – mesélte boldogan Pali. – Amikor év elején a zenei továbblépés és imázsváltás mellett döntöttem, nem gondoltam volna, hogy ilyen elsöprő fogadtatásban lesz részem. Az új dalok új közönséget is teremtettek a régi rajongóim mellé, az elmúlt hetekben az eladási listákat is vezettem, a minap pedig jött a hír, hogy immáron hivatalosan is aranylemezstátuszt ért el a „Majd holnap írok” – részletezte az énekes, akinek Tatán a többezres tömeg hangos üdvrivalgással gratulált.

– Különös és egyben megható érzés volt együtt ünnepelni a közönségemmel. Ez a mi közös ünnepünk volt, ahol újabb erőt és pozitív energiát kaptam a közönségemtől a jövőre nézve. Reményeim szerint hamarosan egy új videóklipben már érezhető is lesz a 18. aranylemezem hatása – tette hozzá, meglebegtetve, hogy jó eséllyel Tatán forgatják majd a klipet.

Szombaton este, immár hagyományosan megtelt a tóparti sétány, rengeteg embert érdekelt a látványos vízi karnevál és tűzijáték is. A sárkányhajósok hatalmas tapsvihart kaptak, míg volt SUP-os, aki maga köszöntötte a parton nézelődő fesztiválozókat. Kissé csalódott csak az a kislány volt, akinek ez volt az első Vízzenéje, de 11-re haza kellett érnie.

Vasárnap este Charlie nemcsak színpadra lépett, de meg is állt egy pillanatra zenésztársa, a bluesikon Deák Bill Gyula tiszteletére elnevezett kapunál.