Oroszlányi mentős, komáromi tűzoltó és tatabányai roma képviselőnő kapott díjat

A megyei önkormányzat hagyományai közé tartozik, hogy azok teljesítményét elismeréssel jutalmazza, akik a saját területükön elhivatottságukkal, áldozatvállalásukkal kiemelkednek társaik közül.

A múlt esztendőben a koronavírus-járvány miatt a díjátadók elmaradtak. Ezt részben május 12-én szerdán pótolták a megyeházán. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit ország­gyűlési képviselő és Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke is, akik az elismeréseket adták át.

2020-ban elöljárói Nagy Attilát, az Országos Mentőszolgálat oroszlányi mentőállomása állomásvezető mentőápolóját jelölték a Megye mentődolgozója díjra, amelyet a közgyűlés határozatával is megerősített. Attila 1980-ban csatlakozott az OMSZ kötelékéhez, 2007-től az Oroszlányi Mentőállomás vezetőjeként szolgálja mind bajtársai, mind a szolgálat érdekeit, képviseli és őrzi annak értékeit.

Tavaly felettesei Kolozsváry Szilárd címzetes tűzoltó főtörzsörmestert, aki a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának kötelékében teljesít szolgálatot, javasolták a Megye tűzoltója díjra. Jelölését a közgyűlés is támogatta.

Kolozsváry Szilárd főtörzsőrmester 1997 januárja óta beosztott tűzoltóként látja el feladatát. Feladatait precízen, szakszerűen és példamutatóan végzi. A szakmai versenyeken kiemelkedő eredménnyel vesz részt: országos szakmai tűzoltóverseny első helyezés, Megyei Turul Műszaki Mentő Verseny első helyezés, Nemzetközi Műszaki Mentő Verseny (Szlovákia) ötödik helyezés.

A Vályi István-díjat Konkoly Andorné vehette át, aki 23 éve él Tatabányán családjával. Férje roma származású. Házasságukból két gyerekük született. Konkoly Andorné 1997-ben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában kezdett dolgozni többnyire közmunkásként, de volt, hogy társadalmi munkában látta el feladatát.

2014-től a megyei területi roma nemzetiségi önkormányzat ügyeit is ő intézi, segíti a megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatok munkáját, ezt a feladatot is önkéntesen végzi. Munkája során folyamatosan kapcsolatban van a roma családokkal, nagyon sokan keresik fel panaszukkal, ügyeik intézésével úgy az idősek, mint a fiatalok. A 2019. évi választások során Konkoly Andornét a Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének is megválasztották.