Mindenkinek malaca lesz az újévben

A dózsakerti Gábor hentesnél is nagy volt a forgalom szilveszter előtt. A legtöbben nem kapkodják el a húsvásárlást, és az utolsó pillanatban érkeznek, hiszen a legfrissebb darabokat szeretnék felszolgálni az év utolsó napján. Jól fogyott a virsli és a malachús, átlagosan négy-ötezer forintot költenek a vásárlók.

Karácsony előtt már hosszú sorok álltak a hentesboltokban, nem volt ez másképp Gábor hentesnél sem. Az ünnepeket megelőző időszakban „mindent” visznek, a két ünnep között leginkább a virslit, a bőrös húsokat, és a malacot kezdik keresni a vásárlók, de füstöltekből is szép számmal fogy.

Rotyis Gábortól, a cég tulajdonosától megtudtuk, virsliből is nagy a választék üzletükben. Emészthető beles, juhbeles, frankfurti, bécsi, de a debreceni kolbász is jól fogy. Mindenki megtalálhatja az ízlésének és a pénztárcájának is megfelelő darabokat.

– A műbeles virsli egy kicsivel olcsóbb, de csak a műbél miatt, a beltartalma ugyanaz. Hazánkban nagyon jó a virslik minősége. Figyelünk a hústartalomra, csak és kizárólag valódi virslit árulunk, az alacsony hústartalmú pálcikát, rudakat nem – mondja Rotyis Gábor.

Népszerű menü szilveszterkor a lencse, a korhelyleves, sokan ezekbe a fogásokba keresnek húsárút. A kocsonyához malachúst visznek: fület, körmöt, orrot, bőrkét és csülköt. A tulajdonos azt is elárulta, korábban az idősebb korosztályból kerültek ki vásárlóik, de mostanában sok fiatal is ellátogat hozzájuk. Körükben is egyre népszerűbb ugyanis a sütés-főzés, Rotyis Gábor szerint a televízióban, interneten található rengeteg gasztroműsornak köszönhetően.

Szerencsét hozó ételek

A régiek úgy tartották, ha újév napján baromfit fogyasztunk, az egész évre elkaparja a szerencsét, a pulyka ráadásul haragot is hoz a házhoz. A halat, bár egészséges, szintén hanyagolni kell, hiszen elúszik vele a szerencse. Az újév a magyaros konyha szerelmeseinek kedvez: a malac hozza a szerencsét, mivel előtúrja.

Szintén hagyományos fogás a lencse is. Ereje, szerencsehozó képessége abban rejlik, hogy rengeteg apró szemből áll. A babona szerint minden egyes szem pénzt szimbolizál, azaz minél többet fogyaszt valaki, annál szerencsésebb lesz. A lencse helyettesíthető babbal, rizzsel, vagy más apró szemű étellel. A káposzta, és bármilyen zöld levél fogyasztása ugyancsak anyagi gyarapodást hozhat a hiedelmek szerint.

Attila is egy a fiatal vásárlók közül, aki elárulja, az ünnepek előtt gyakori vendégei a hentesüzletnek, karácsony előtt is itt szerezték be a szükséges termékeket. A szilveszterükről ezúttal sem hiányozhat a virsli, de a család egyértelmű kedvence a sertéscomb.

– Azt gondoltuk, a két ünnep között lesz egy kis megállás, de végül nem így lett, sokszoros a forgalmunk. Ez persze nem meglepő, hiszen a hússal nem lehet „bespájzolni”, mindig az ünnep előtt igazán nagy a roham – fogalmazott a tulajdonos.

Rotyis Gábor lapunknak azt is elmondta, a vásárlók változó összeget költenek, de általánosságban elmondható, ezer forint alatt senki nem vásárol. Ugyanakkor karácsony előtt akadt olyan, aki ötven–hetvenezer forintot is elköltött húsokra. Átlagosan azonban négy-ötezer forint értékben vásárolnak tőlük.

