Minden eddiginél durvább volt ez a hét: 250 új covidos Komárom-Esztergomban

A koronavirus.gov.hu október 25-i adatai szerint rekordszámú, 60 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Komárom-Esztergom megyében.

Ahogy arról beszámoltunk, október 25-én 3149 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 59 247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 35 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1425 főre emelkedett, 16 242 -en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 41 580 fő. Az aktív fertőzöttek 28 százaléka, az elhunytak 37 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti. 2449 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 221-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében ismét rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma, ugyanis a legfrissebb adatok szerint szombatról vasárnapra 60 új esetet regisztráltak, ezzel 1555-re emelkedett a regisztrált esetek száma. A legutóbbi csúcs október 24-én szombaton volt egyébként, akkor 59 új fertőzöttet találtak.

Egyébként csütörtökön még – az országos magas számoktól eltérően – csupán 4 új fertőzöttet regisztráltak, a számok azonban péntek óta ismét jelentősen emelkednek.

A heti adatokból az is jól látszik, hogy ezen a téren is csúcsot döntött a vírus, ugyanis hétfőtől vasárnapig 250-nel nőtt a fertőzöttek száma.

A kormányzati portál kiemeli, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség.

A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján, kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. A sportrendezvények helyszínén és a szabadtéren megtartott gyűlésen maszkot kell viselniük a résztvevőknek. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

Továbbá felhívják a figyelmet, hogy emellett továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A diákoknak elkezdődött az őszi szünet. Fontos, hogy beteg, tünetes gyermeket lehetőleg most ne vigyünk a nagyszülőkhöz és olyan szabadidős programra, ahol zárt térben sokan vannak. Az őszi szünetben az iskolákban fertőtlenítő nagytakarítást végeznek.