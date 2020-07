Több mint kétmilliárd forintot fordítanak arra, hogy Dunaszentmiklós, Kocs, Sárisáp, Szomód, Tokod-Ebszőnybánya, Tardos és Vértestolna szennyvízelvezetési, illetve -kezelési rendszerét korszerűsítsék. A hét település négy szennyvízelvezetési agglomerációt alkot, azaz négy helyszínen újul meg teljesen a szennyvíztisztító telep.

Az Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7) elnevezésű projekt során jelentős beruházások zajlanak szűkebb hazánk négy településén is. A rendszer, illetve a szolgáltatás modernizálása a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési Területi Program keretében, 90 százalékos uniós támogatással valósul meg.

A nagyléptékű beruházások egyike Kocson zajlik, ahol – a további három szennyvízelvezetési agglomerációhoz hasonlón – megfelelő ütemben halad a kivitelezés, a régi telep teljes rekonstrukciója. Ezen a településen – fogalmazhatnánk úgy is – atipikus a helyzet, mivel a falu életét, a szolgáltatás színvonalát nem befolyásolták az eddigi munkálatok. Ennek ellenére a projekt bemutatására sokan voltak kíváncsiak.

A megjelenteket Simon László polgármester köszöntötte, aki kiemelte, olyan fejlesztést hajtanak végre „náluk”, amelyek természet- és környeztevédelmi szempontból is kifogástalanok, a beruházás pedig már tavasszal kezdetét vette. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett arról szólt, a fejlesztések szempontjából is fontos volt a közműágazat funkcionális átszervezése, működtetése és üzemeltetése. Ehhez arra a kormánydöntésre is szükség volt, amely lehetővé tette az ágazat állami irányítás alá vonását. Azóta beszélhetünk a több települést kiszolgáló telepek korszerű technológiával történő, környezetbarát fejlesztéséről, működtetéséről.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a kormány a szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósulását támogatásban részesítette. Az ÉKDU 7. esetében is az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-re bízta, konzorciumi együttműködési megállapodás alapján, a szüksége források – a mintegy 10 százalékos önerő – fejlesztésekhez rendelést. Fail Tamás, a projekt felelős műszaki vezetője megjegyezte, nagyjából huszonöt éves, technológiailag, irányítástechnikailag, gépészetileg és energetikai szempontból egyaránt elavult létesítményeket modernizálnak a négy telep fejlesztése, átalakítása során.

A fejlesztés hét települést érint és négy helyszínen valósítják meg. A támogatás összege meghaladja a 1,9 milliárd forintot. Ebből Kocs község csaknem 350 millió forinttal részesül. A beruházások összköltsége csaknem eléri a 2,15 milliárdot. A projekt befejezésének támogatási szerződés szerinti határideje 2021. december elseje.

További részletek a 24 Óra július 9-i számában.