Tízezernyi vadludat üldöztek el az Öreg-tóról

A parton sétálva feltűnhet, hogy a néhány héttel ezelőtt még vadlúdzsivajtól hangos Öreg-tó az elmúlt 2 hétben szinte kiürült.

A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület szakértői szerint a jelenségről nemcsak a korábban befagyott Öreg-tó tehet, hanem összetettebb okokra vezethető vissza. Az egyesület Facebook-oldalán számolt be megfigyeléseiről.

A novemberi és decemberi időszak rendkívül erős volt, gyakorlatilag minden idők legtöbb vadlúdja volt látható: 55 ezer példány. Több héten keresztül tartózkodott itt 40-50 ezer vadlúd, aminek következtében a fő táplálékukat adó környező kukoricatarlók részben kimerültek, részben pedig idejekorán szántották be azokat, olvasható közleményükben, amiből kiderül: az illegális tűzijáték is közrejátszhatott a vadludak eltűnésében.

– Bár Tatán most is eredményesnek volt tekinthető a szilveszteri tűzijáték-tilalom, hiszen a ludak 70 százaléka itt maradt. Ám szilveszter után is tapasztalható volt néhány illegális petárda, tűzijáték. A tízezres lúdsereg gyakorlatilag egyik napról a másikra tűnt el ezek miatt – magyarázták a természetvédők.

Hozzátették: a ludak a környező halastavakon nyugodt menedékre leltek, gyakorlatilag az összes lúd azokra költözött át az Öreg-tóról, és a mai napig ott láthatóak. Véleményük szerint a vadludak Tatán a tűrőképességük határán vannak, seregnyi zavaró hatás nehezíti meg a mindennapjaikat.

– Igazi világszenzációnak tekinthető, hogy a rengeteg kedvezőtlen körülmény ellenére a vadludak egyik legfontosabb európai telelőhelye Tatán, az Öreg-tavon van. De ehhez rendkívül következetes környezet- és természetvédelmi intézkedések szükségesek, hogy mindez még hosszú évekig fenn is maradjon. Egyesületünk ezért is igyekezett például a ludak számára igen érzékeny alkonyati időszakban a tiltás ellenére a mederbe tévedő látogatókat udvariasan a partra irányítani, és ezért tartja fontosnak minden tóparti vagy tóközeli fényforrás, díszvilágítás madárbaráttá tételét, és ezért szállt síkra három évvel ezelőtt a tűzijátékok korlátozásáért is – emelték ki.