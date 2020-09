Mezítlábas tanösvény formájában érkezett a meglepetés a tatai bölcsődébe

Mezítlábas taposó ösvény várja a nyárról visszatérő és az új kisgyerekeket a tatai Juniorka Alapítványi Bölcsőde udvarán. A picik hangosan kacagva, óvatos léptekkel járják végig a különböző érdekes anyagokkal kirakott ösvényt.

– A készen vásárolható mezítlábas ösvények nagyon drágák, így úgy döntöttünk, készítünk egy sajátot. Elmentünk a tatai MV Faipari Kft.-hez, hogy megvásároljuk a szükséges léceket. Ott az eladók megkérdezték, hogy mit szeretnénk belőle készíteni. Mi elmeséltük nekik. Megígérték, hogy minél előbb leszállítják a rendelt faanyagot. Hatalmas volt a meglepetés mikor a teherautóról már a teljesen kész, lecsiszolt, összeszerelt ösvényt pakolták le. Így a bölcsődének csak tíz ezer forintjába került az egész – mesélte Valakovics Ildikó, aki elmondta, hogy a segítség itt nem állt meg, a cég nemrég egy szekrénnyel lepte meg a bölcsődét.

– Felhívtam a céget és árajánlatot kértem egy pakolós kis szekrényre, ahova a gyerekek a kinti ruhájukat rakhatják. Még meg sem érkezett az árajánlat, mikor már hozták is a kész bútort, aminek szintén csak az anyagárát kellett kifizetnünk. Így most teljesen elkülöníthetjük a gyerekek kinti ruháját, amit az udvaron sokszor összesároznak, homokoznak – magyarázta az intézmény vezetője. A gyerekek ugyanis nagyon szeretnek segíteni a nevelőknek a kerti munkálatokban: virágültetésből és a locsolásból is rendszeresen kiveszik a részüket.

– Nagyon szeretik megsimogatni, nézni a virágokat ahogy növekednek, bontják ki a szirmukat. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része az ő kis fejlődésüknek, hogy megismerjék a természet működését – vélekedett Ildikó, akinek nagy vágya, hogy a gyerekeket a biztonságos közlekedésre is elkezdhessék tanítani.

– Jelenleg szponzort keresünk, aki segítene az udvaron egy KRESZ park elkészítésében. Szeretnénk az első színtér lenni, ahol alkalmat adhatunk az alapvető közlekedési szabályok begyakorlásához, bízva abban, hogy felnőtté válva rutinszerűen alkalmazzák majd azokat – sorolta a terveket az intézmény vezetője.