Több mint ötven gyermekrajzot állítottak ki a tatabányai Mesevarázs II. kiállításon

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban tizenharmadik alkalommal mutatkozik be az Arany kezek művészeti csoport, amelyet Salamonné Helter Erika hívott életre két évvel ezelőtt.

Az amatőr képzőművészt, életmód-tanácsadót és terapeutát a gyermekek alkotásai meseírásra is ihlették, Színvarázsló bagoly doktor és Álomba ringató mesék címmel két mesefüzete is megjelent már. Ezekből is hallhattak egy kis ízelítőt a megnyitón a látogatók.

Az első könyv történeteit a gyerekek rajzai ihlették. Így olvashatunk benne például a Lila lóról, amelyre ráborult a festék.

A másodikhoz pedig már a gyerekek készítettek illusztrációkat. Ezekből a rajzokból állítottak ki több mint ötvenet a művelődési házban Mesevarázs II. címmel.

Salamonné Helter Erika 15 éve tagja a Bányász Képzőművész Körnek. Az amatőr képzőművészben évekkel ezelőtt fogalmazódott meg a művészeti csoport megalakításának gondolata. Ma már három helyszínen foglalkozik 4–18 éves gyerekekkel.

A szabadidő hasznos eltöltése mellett fontosnak tartja, hogy a diákok a foglalkozásokon megtanulják a képalkotás különféle módszereit.A Mesevarázs II. címmel megrendezett kiállítás február 9-éig tekinthető meg a Bányász Művelődési Otthonban.