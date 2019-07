A mesék varázslatos világába kalauzolták a gyerekeket Esztergomban

Ötödik alkalommal rendezte meg a Meseösvényt az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány, amelyen igazi mesehősökkel is találkozhattak a gyerekek.

– Mi történt a medvével? – kérdezte a koronát viselő kislány a bejárati ajtó közelében felállított állomásnál, ahol a Magyar Vöröskereszt Esztergomi Területi Szervezetének volt állomása.

– Megsérült és nektek kell megmentenetek – jött is a válasz, majd az érdeklődő gyermek barátnőjével együtt előbb bekötözte a plüssállat jobb mancsát, végül hordágyon kórházba is vitték. Az állatmentők élvezték a feladatot és szakszerű segítségüknek köszönhetően a medve is „túlélte” a kalandot. A Meseösvényt koronával a fejükön és térképpel a kezükben járhatták végig az érdeklődők.

– Tudod, hogy hol lakik a kis herceg? Na melyik az a bolygó? Annyit segítek, hogy B betűvel kezdődik a neve! – segítettek megfejteni a fejtörőt az egyik királyfinak a Bajnai Zöld Tündérek, és ő néhány pillanattal később rá is vágta a planéta nevét. Azok, akik a herceggel közösen megszelídítették a rókát, elnyerték méltó jutalmukat: ahogy a többi állomáson, úgy a tündérektől a korona zöld ékkövét kaphatták meg.

Mindeközben kisebb szerencsétlenség is történt az ösvényen. Cincér Kázmér, a Bogárkő őrzője beleejtette a varázskövet egy barlangba, melynek megkeresése számára óriási feladat. Ezért arra csábította a gyermekeket, hogy tartsanak vele és az utazás során megismerkedhetnek a havasi cincérekkel és más barlangi élőlényekkel. Bogaras bácsi ezúttal is bemutatta az érdeklődőknek a sötétben élő rovarokat és felszínen élő rokonaikat. Az oly népszerű bogársimogató sem maradt el, még a szülők is szívesen megérintették a parányi élőlényeket.

A Suttogó erdőben Berg Judit író mesevilága elevenedett meg. A Játékkunyhó család a Lengemesék béka-derbije mellett, Csiribí és Panka erdei tündérek játékaival, fejtörőivel várták a hozzájuk betérőket. Többeket lebilincseltek Galléros Fecó kártyamutatványai: bár próbálkoztak, végül nem jöttek rá a dolog nyitjára.

Eközben a Suszterműhelyben is szorgoskodtak a fiatalok.

– Nézd Andris, mielőtt a kalapáccsal rácsapsz a szögre, fognod kell, hiszen el fog dőlni. Csak azután engedd el, ha már stabilan áll – mutatta kisfiának az anyuka, hogy hogyan kell kalapálni. A gyermek pedig örömmel szemlélte, hogy sikerült fején találnia a szöget és akár manóként is megállná a helyét az életben.