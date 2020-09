Mesebányában jártak a tatabányai óvodások

A tatabányai óvodásokat az ipari skanzenbe invitálták, ahol a gyerekek a faléztől indulva végigjárhatták az egykor működő bányaüzem fontosabb állomásait.

Mesebánya címmel a bányásznaphoz kapcsolódóan az idén második alkalommal hirdette meg sorozatát óvodásoknak a Benedek Elek Óvoda és a Tatabányai Múzeum, együttműködve az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) helyi szervezetével. – Fontos, hogy a legkisebbek is megismerkedjenek a város múltjával, a bányaművelés folyamataival, az ehhez kapcsolódó tárgyakkal, eszközökkel – mondta Kisné Cseh Julianna főmúzeológus. – Az ipari skanzenbe invitáltuk a gyerekeket, ahol a faléztől indulva jártuk végig az egykor működő bányaüzem fontosabb állomásait.

Óvodás jelek helyett a bányászok elhelyezkedését mutató márkajegyet kaptak, s felvették a kobakot is. A bányában felkutatták a munkagépek közé rejtett manókat, s hatpróbán vettek részt, ahol még csillehúzás is szerepelt. Az idén már száznál is több gyermek kapcsolódott be a Mesebánya programjába, amelyben Kovács Éva és Bakos Gergelyné működott közre. A projekt részeként az intézményben egy bányavágat ácsolatot is felállítottak.