Akusztikus koncerttel gyűjtöttek az esztergomi állatmenhelynek

Nemes cél érdekében fogtak újra össze a zenebarátok: A Nem Pop Underground (NPU) jótékonysági akusztikus koncertet szervezett a Sportalsó szórakozóban.

Az este jól sikerült, mintegy százan gyűltek össze a Pézsa Tibor Sportcsarnok alsó szintjén, ahol az esztergomi Bogáncs Állatmenhely részére szerveztek gyűjtést. Borhi Dániel főszervezőtől megtudtuk, minden évben igyekeznek az ünnepi időszakban olyan rendezvényt szervezni, amelyen a hazai punk szubkultúra képviselteti magát.

Megjegyezte, lehetőségeikhez mérten ingyenes vagy viszonylag olcsó koncerteket szeretnének szervezni, hogy minél többen átélhessék az akusztikus hangszerelés nyújtotta élményt.

A főszervező azt is kijelentette, hogy esztergomi lakosként tisztában van a menhely helyzetével, azzal is, hogy az állatok gondozása rengeteg összeget emészt fel. Ezért idén úgy gondolta, több vidéki városban bevált koncerthez hasonlóan Esztergomban is érdemes lenne hasonló nemes célt megvalósítani.

Az estére Budapestről és Győrből is érkeztek zenészek, valamint több fellépő kimondottan a jótékonykodás lehetőségén felbuzdulva látogatott Esztergomba. A különböző performanszok összesen 100 ezer forintot kalapoztak össze a koncert alatt, ám a jótékonykodást ennyivel nem fejezik be. A szórakozóhely legközelebb egy környékbeli zenész javára gyűjt, aki egy tűzvészben elveszítette az otthonát.

