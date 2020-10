Megyeszerte méltón emlékeztek meg az 1956-os forradalom hőseiről

A koronavírus-járvány miatt megyénkben elmaradtak a nagyobb megemlékezések, ám ahol tehették, kisebb, túlnyomó részben szabadtéren rendezett ünnepségeken idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, azok jelentőségét. Hét településre látogattunk el.

Bábolna

Az ’56-os emlékműnél Janovszki Csenge, a nagyigmándi, fiatal tehetség egy Máté Péter és egy Kormorán dallal kápráztatta el a közönséget. Gál László, Latinovits-díjas szavaló megzenésített verseket adott elő, gitáron Nagy Tamás kísérte. Az eseményen Hajnal Dóra programszervező idézte fel a 64 évvel ezelőtt történteket, majd dr. Horváth Klára polgármester mondta el gondolatait. Az esemény végén többek között Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, valamint dr. Veres Zoltán megyei jegyző helyezett el koszorút.

Dorog

Az elmúlt években az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján különleges előadásokat is tartottak a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, idén azonban elővigyázatosságból csak koszorúzás volt a Hősök terén található emlékműnél. A Himnusz eléneklése után elsőként dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője, majd az önkormányzat nevében dr. Tittmann János polgármester, Dankó Kristóf és Jászberényi Károly alpolgármesterek helyezték el az emlékezés virágait. A továbbiakban intézmények, civil egyesületek, pártok helyi szervezeteinek képviselői koszorúztak.

Esztergom

A szomszédos Duna-parti városban az 1956-os forradalom egyik fő helyszínén, a városházánál tartottak megemlékezést. 64 évvel ezelőtt ezen a napon érkezett meg a fővárosból a forradalom híre, és indultak el a sorsfordító események, melynek első állomása a főtér volt. Az esztergomi megemlékezésen a koronavírus-járvány miatt ezúttal csupán a koszorúzásra szorítkozó rendezvényen a képviselő-testület kormánypárti tagjai vettek részt.

Mocsa

A Hősök terén található kopjafánál gyűltek össze a megemlékezők. Udvardi Marianna polgármester szavai után a Mocsai Pajtaszínház tagjai versekkel idézték fel a forradalom napjait. A koszorúzás után díjátadó következett, a Mocsaiak Mocsáért emlékérmet ezúttal Rigláné Berczeli Mária vehette át Udvardi Mariannától és Lipót Gyula alpolgármestertől. A díjazott 1977-től dolgozott a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban, öt éven át, nyugdíjba vonulásáig igazgatója is volt az intézménynek. Tizenkét éven át Mocsán önkormányzati képviselőként, ebből nyolc évig alpolgármesterként munkálkodott a település fejlődése érdekében. A Mocsaiak Mocsáért Egyesület alapító tagja, tizenöt éven át a titkári tisztséget is ellátta. Jelenleg a Táncolj örömmel foglalkozások szervezője, a katolikus énekkar tagja. A mocsai nyugdíjas klub elnökeként számos programot szervez a nagy létszámú csoportnak.

Nyergesújfalu

Az új köztemetőben lévő emlékműnél elhangzott, hogy október 23-án történelmünk egyik legjelentősebb pillanatára emlékezünk, amikor is 64 évvel ezelőtt a nemzet kiegyenesítette az idegen és belső elnyomók által megtiport gerincét. Mihelik Magdolna polgármester elmondta: büszkének kell lennünk az 1956-os forradalom és szabadságharcra, ami nem csak a főváros, hanem a vidék forradalma is volt. A megemlékezésen közreműködött Tar Gabriella és Mészáros Tamás, a komáromi Magyarock Dalszínház két tagja, majd dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, Mihelik Magdolna és a meghívott vendégek az emlékműhöz járultak, ahol koszorút helyeztek el.

Oroszlány

Maszkban gyülekeztek az önkormányzati képviselők, a városi intézmények vezetői, valamint az érdeklődők az ápolási intézet mellett található ’56-os emlékműnél tegnap. A megemlékező beszédek elmaradtak, így Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint Lazók Zoltán polgármester és a civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el a mementó talapzatánál, ezt követően a Kocsedó emlékhelyen. Később ’56 a Fortepan gyűjtemény tükrében című kiállítás nyílt a Kölcsey-központ kiállítótermében, melyet emlékműsor követett a színházteremben. Felléptek a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium diákjai, Horváth Sándor (vers-ének), valamint a Silhouette Balett.

Tát

Az újtelepi városrészen található ’56-os emléktáblánál tartották idén is az ünnepi műsort, melyben közreműködött a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar is. A nyolcadik osztályos tanulók verses-zenés összeállítást adtak elő, melynek lezárásaként elénekelték a Ha én rózsa volnék című dalt. A tanulók produkcióját követően Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy aki egykor hitt a szabadságharcban és máig hisz is benne, annak büszkén, felemelt fővel kell emlékezni erre a napra.