Megyeszerte megkezdődtek a gyermektáborok

Június 15-től megyeszerte kezdődtek gyermektáborok. Komárom koppánymonostori városrészében fúrnak, faragnak, csiszolnak a gyerekek, Felsőgallán pedig az önkifejezésre is építő tábor egyik „fő alkotói témája” a kutya.

A koppánymonostori Mag-házban Raklap táborral kezdődött az idei szezon. A foglalkozások vezetőjétől, Akács Gergelytől megtudtuk, minden évben kreatív alkotások születnek náluk: utcabútorokat, kisebb házikókat, élő csocsópályát készítettek, az idei tervek között polcok, szekrények szerepelnek, valamint régi székeket is felújítanak. Komáromban, a Klapka György úton is van egy ingatlanuk, oda magaságyásokat terveznek, amelyeket egy későbbi táboruk során hasznosítanának majd.

A koronavírus-járvány miatt sokáig kérdéses volt, az idei táborok elindulhatnak-e. Végül zöld utat kaptak népszerű programjaik, szinte azonnal beteltek a „raklapos” férőhelyek. A táborvezető arról is beszélt, akinek éppen nincs kedve fúrni, faragni, csiszolni, az más elfoglaltságot is talál magának. Homokozni, csúszdázni és focizni is van lehetőség, a Duna-parton is tesznek sétát. A szülőktől sok pozitív visszajelzés érkezik, tavaly például volt olyan résztvevő, aki a tábor óta folyamatosan bütyköl valamit otthon. A héten a barkácsolás mellett citromfű szörpöt is készítenek majd a fiatalokkal közösen.

Tatabányán az elsők között nyílt meg Felsőgallán, a futballpálya környékén az a sportos, rajzos, mozgásfejlesztő tábor, amelyet Csapucha Klára óvónő, vizuális fejlesztő-pedagógus vezet. A munkáját Egressy Melinda testnevelő tanár, gyógytestnevelő segíti. Rajtuk kívül két gimnazista pesztrálgatja még az apróságokat. A tábor legfiatalabb lakója nagycsoportos óvodás, míg a „legidősebbek” az általános iskola ötödik osztályában koptatták a padokat.

Csapucha Klára elmondta, hogy harminc gyereknek szerveznek egészen péntekig kreatív programokat sok mozgással. Emellett az önkifejezésre is építő tábor egyik „fő alkotói témája” a kutya, amelyet a gyerekek a különböző vizuális technikákon keresztül örökíthetnek meg.

A tábori élet reggelente zenés tornával indul, amelyből a hét végére egy közös táncelőadás születik. Ottjártunkkor éppen szabadidős foglalkozás volt. Sokan azonban így is az asztaloknál maradtak rajzolni, festegetni. A többiek viszont fogócskával, bújócskával töltötték az idejüket. A jó hangulatot mi sem bizonyította jobban, minthogy innen is, onnan is gyerekkacajtól volt hangos a környék.