Megyeszerte elmaradnak a nagy fesztiválok, tömegrendezvények augusztus 20-án

A korábbi években az Államalapítás ünnepe, a Bányásznap megyénk szinte minden településének lakóját megmozgatta. A járvány miatt az idén azonban elmaradnak, vagy a jelenlegi jogszabályok által megengedett létszámmal zajlanak az ünnepi programok. Rendhagyó ajánlónk között szerepel néhány azok közül is, amelyeket az idén nem szerveznek meg.

Tatabányán nem tartanak tömegrendezvényeket. Az Augusztus 20-ai fesztiválhangulat éppúgy elmarad az idén, mint a Május 1. parkban a 70. Bányásznap hatalmas kavalkádja. A több száz, s ezer látogatót is számláló programokat az idén nem szervezhetik meg. A polgármesteri hivatal által kiadott közleményben szerepel: a városvezetés, a civil szervezetek és a magánszemélyek által tervezett kültéri tömegrendezvények megtartását sem ajánlják a résztvevők bizonytalan létszáma és a magas egészségügyi kockázat miatt. Ha valaki mégis szervez egy-egy eseményt, be kell tartania a járványügyi szabályokat.

A 70. Bányásznap protokoll programjait kontrollálható létszámmal szervezik meg – olvasható a közleményben. Ennek figyelembe vételével zajlik majd a koszorúzás, a megemlékezés, a városi díjak átadása, s a régen várt Tulipános Ház megnyitója. Ez utóbbihoz kapcsolódnak majd közönségprogramok is, amelyekről majd később adnak ki közleményt a város honlapján, és közösségi oldalán. Városrészi művelődési házakban szerveznek kisebb összejöveteleket, ilyen lesz a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon Nyárbúcsúztató, víruskergető zenés-játékos-táncos kertvárosi partija augusztus 21-én 15 órától.

Tatán is főként a protokoll programokat és megemlékezéseket szervezi meg az önkormányzat. Augusztus 20-án a Szent Kereszt Plébániatemplomban 17 órakor ünnepi szentmise lesz, majd a Kossuth téren műsor, kenyéráldás, s a városi kitüntetések átadása.

Megtartják a 21. Tatai Barokk Fesztivált is.

A több helyszínen megszervezett eseménysor augusztus 19-én, szerdán kiállításmegnyitóval nyílik az Esterházy Kiskastély Nyári Lakjánál. Az augusztus 26-áig tartó programfolyam mottója az idén: „Esterházyak városa”, s a fesztivál összefonódik a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzussal, így különböző művészeti ágakhoz tartozó programok tucatjai várják az érdeklődőket. Az Öreg-tó partján, a játszótér és a lovarda között augusztus 20–23-a között Új kenyér „vásár és vidámpark” várja majd családi programokkal az érdeklődőket.

Kisbéren a Kiskastély kertjében lesz az ünnep napján 11.15 órakor a megemlékezés – ünnepi beszéddel, önkormányzati elismerések átadásával. Esztergomban augusztus 19-étől 22-éig szerveznek változatos eseményeket. Lesznek koncertek is – természetesen korlátozott látogatói létszámmal, s 20-án egész napos családi programokkal várják a közönséget a Nagy-Duna sétánynál található rögbipályán. Kenyérszentelő ünnepséget még Esztergom-Kertvárosban is szerveznek. Dorogon nem lesz nagyobb program, s a Bányásznap is szűk keretek között zajlik.

Oroszlányban augusztus 20-án 9 órakor ünnepi képviselő-testületi üléssel indul az ünnepségsorozat. A városatyák a polgármesteri hivatalbéli tanácskozását követően 11 órától a Haraszthegyen, a Millenniumi Emlékműnél várják a megemlékezőket. Az új kenyér megáldását követően koszorúzással zárul az ünnepség.

Nyergesújfalun az ünnep napján a Szent Mihály-templomban délelőtt fél tizenegykor szentmise kezdődik, majd a templom előtt ünnepi beszédek és kenyéráldás után adják át a város új díszpolgára, a Pro Urbe-díjat, valamint a Köz Szolgálatáért kitüntetést. Komáromban augusztus 20-án, csütörtökön 11 órától az új búzából készült kenyér kóstolásával és egyéb finomságokkal várják a látogatókat a Monostori erőd ágyútermében. Elmarad viszont a Nemzetközi Amerikai Autós Találkozó, amelyet eredetileg augusztusban rendeztek volna meg a Monostori erődben. A szervezők végül szeptemberben szerették volna bepótolni, de a járvány­ügyi helyzet miatt úgy döntöttek, csak jövő augusztusban találkozhatnak Komáromban az autók szerelmesei. Bábolnán szeptember 10–12. között szervezik meg a 33. Bábolnai Gazdanapokat a ménesbirtokon. Ismét lesz kukorica fajtabemutató, gépbemutató és lovas program is.

Több kisebb településen is szerveznek majd programokat. Gyermelyen búcsú is lesz. Augusztus 18-án, kedden 18 órakor a GyeReCsak színpadon fellép a Fonó Zenekar. Lesz PikNik mozi, búcsúi forgatag még augusztus 20-án is. Sárisápon az ünnep napján falunapi bográcspartit szerveznek a művelődési ház udvarán, de lesznek gyermekprogramok, a 20 éves Emlékház emléktábla avatója, kiállításmegnyitó és térzene is. Szombaton a 80 éves Sárisápi Bányász Sport­egyesület szervez ünnepi műsort a Dolina Stadionban.

Csolnokon augusztus 20-án 9.30 órától zászlófelvonással indul az ünnepi program a Szent Jakab park szabadtéri színpadán.

Tokodon az ünnep napján 16 órától a Népművészeti Alkotóházban lesz Szent István napi ünnepség. Várgesztesen augusztus 22-én megszervezik a Csengőnapot. Délelőtt gyerekműsor lesz, majd délután útát­adás, s a kultúrcsoportok bemutatkozása után bállal zárul a nap. A szeptember 12-ére tervezett Várgesztesi Lovagi Játékok azonban a járványügyi helyzet miatt az idén elmarad. Süttőn sem szervezik meg a Kő Kövön Fesztivált, s a Kőkemény Túrát sem.