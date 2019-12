Ezrek vették már fel Komárom-Esztergom megyében a babaváró támogatást

A családvédelmi akcióterv legnépszerűbb támogatási formája a babaváró kölcsön. Júliusi bevezetése óta csak szűkebb hazánkban háromezren vették igénybe.

A családvédelmi program intézkedéseinek tapasztalatairól tartott tájékoztatót kedden dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Tatabányai Járási hivatal vezetője a kormányhivatalban. A kormánymegbízott a családvédelmi akciótervvel kapcsolatban elmondta, hogy ennek megvalósítása a kormányhivatalok és a pénzintézetek közös feladata. Az eljárási kérdések letisztultak, az ügyintézés hatékony és tartják a határidőket is.

– A legnépszerűbb a babaváró támogatás – emelte ki dr. Kancz Csaba. – Ez a szabadfelhasználású kölcsön állami kamattámogatással, akár 10 millió forintos kölcsönösszeget is jelenthet. A babaváró kölcsön már egy gyermek születése esetén kamatmentessé válik. Nincs szükség a felvételéhez ingatlanfedezetre. Mint „nevében” is benne van, bármire fordítható. Júliusi bevezetéskor rekordot döntött a támogatási igény, hiszen 1300-an kérték.

A jelzáloghitelek elengedésének a feltételei is még kedvezőbbek lettek július elsejétől. Ha a családban gyerek születik, a második gyerek után az ügyfél hiteléből 1 millió forintot elengednek. Amennyiben megszületik a harmadik apróság is, további 4 millió forint igényelhető. Ez nagy változást jelent, hiszen ezelőtt csak a harmadik gyermek után járt kedvezmény, sőt, a negyedik gyerek után is csak 1 milliós hitelelengedés járt. Hétfői adat szerint, megyénkben eddig 424-en éltek ezzel a lehetőséggel.

Családok autóvásárlási támogatása

Megyénkben eddig csaknem 290-en vették igénybe a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását. Ez 2,5 millió forint, és hétszemélyes gépjármű vásárlásához nyújtható. Azoknak a családoknak, ahol három gyermek van vagy két gyermek és a kismama várandós.

Hajasné dr. Hertelendi Valéria a babaváró kölcsön folyósításához szükséges tudnivalókat azzal egészítette ki, hogy ez a támogatási forma a Tatabányai Járási Hivatalban igényelhető, azok számára, akiknél a házastársak bármelyike legalább háromévnyi folyamatos biztosítási jogviszonyt tudnak igazolni. A járási hivatal által kiadott igazolás 30 napig érvényes. Lejárta után azonban újból igényelhető.

Családi otthonteremtési kedvezmény

A Tatabányai Járási hivatal vezetője a családi otthon­teremtési kedvezmény (csok) iránti igényekről is részletesen szólt. Szűkebb hazánkban már negyvenöt településen vehető igénybe a csok és az úgynevezett falusi csok. Eddig több mint 2000-en éltek is ezzel a kamattámogatási lehetőséggel. A családi otthonteremtési kedvezmény három évig vehető igénybe.

Hajasné dr. Hertelendi Valéria szólt a jogorvoslati lehetőségről is. Amennyiben valamely ügyfél csok iránti kérelmét az adott pénzintézet – ilyen vagy olyan okból – elutasította, a kérelmező „panaszával”, a banki elutasítást követő 15 napon belül a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz fordulhat.