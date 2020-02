Tavaly a MÁV-Startnál a bliccelő utasok által befizetett követelésbehajtásból származó bevétel meghaladta a 103 millió forintot. Erre az elmúlt öt évben nem volt példa. Mint a társaságtól megtudtuk, ehhez megyénk vasútvonalain is „hozzájárultak”.

Több, ötéves rekord is megdőlt 2019-ben a bírságok terén. Míg 2017-ben összesen 63 millió forint folyt be utólagosan a vasút kasszájába a kiszabott bírságokból, 2018-ban ez a szám 46 százalékos növekedéssel 93 millió forintra emelkedett, 2019-ben pedig további 10 százalékkal több, 103 millió forint lett az éves bevétel, amire az elmúlt öt évben nem volt példa. 2017-ben és 2018-ban is 35-35 ezer jegyzőkönyvet állítottak ki a jegyvizsgálók bliccelés vagy egyéb vasúti szabálysértés miatt, 2019-ben pedig 30 ezer alkalommal szabtak ki bírságot, 313,1 millió forint értékben.

A vasúttársaság 2019-ben összesen 794 egyösszegű és 2334 részletfizetésre irányuló fizetési megállapodást kötött, valamint csaknem 34 ezer felszólítást küldtek ki levélkampány keretében.

Ami megyénket illeti, a MÁV érdeklődésünkre közölte: a Budapest és Esztergom között történő, folyamatos utazásokat tekintve tavaly 172 esetben szabtak ki büntetést az ellenőrök, összesen 1.560.090 forint értékben. Ezek közül 41 esetben összesen 215.481 forint befizetést teljesítettek tavaly. Az Almásfüzitő–Esztergom vonalon ugyanakkor érdekes módon tavaly nem szabtak ki utólagos fizetési kötelezettséggel járó büntetést.

Fizetési halasztást is kérhetnek

A bliccelő utasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják. A pótdíj összege a vonaton 2600 forint, míg utólagosan fizetve 8000 forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie, és a követelés kezelési és postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is növekszik. A bliccelők a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget.

A társaságnál arról is érdeklődtünk, mit tudnak tenni a bliccelők számának visszaszorítása érdekében. Mint közleményükben írták, az elsődleges cél nem a büntetés, hanem a jegyváltási hajlandóság fokozása. Ehhez fontos eszköz a figyelemfelhívás a jegyvásárlás fontosságára. A tájékoztatás szerint a modernizáció révén a jegyhez jutás könnyítését és gyorsítását a vasúttársaság folyamatosan szem előtt tartja (például új jegyautomaták, MÁV-alkalmazás), valamint arra is törekszik, hogy visszaszoruljon az érvényes menetjegy, illetve a bérlet nélküli utazások száma és a kedvezmények jogosulatlan igénybevétele.

A büntetések többsége egyébként a menetjegy hiányából adódóan keletkeznek, ami azt jelenti, hogy az utas a felszállás előtt nem vásárolta meg jegyét, például időhiányra hivatkozva.