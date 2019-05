Megyei sorrendek és legek a rekorder EP-választáson

Komárom-Esztergom megyében is fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP, viszont a DK, a kétfarkú kutyapárt és a Momentum is okozott meglepetést.

A 2019-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP 13, a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum 2, az MSZP-Párbeszéd valamint a Jobbik pedig egy-egy voksot szerzett. Ahogy arról a vasárnap folyamán folyamatosan frissülő tudósításunkban beszámoltunk, országos szinten, úgy Komárom-Esztergom megyében is mintegy másfélszer annyian szavaztak arányaiban, mint a 2014-es uniós választáson, sőt, még az első, 2004-es voksolásnál is nagyobb volt a részvétel most.

Komárom-Esztergom megye minden városában és megyei szinten is a Fidesz-KDNP pártszövetség szerezte meg a legtöbb mandátumot, de a kilenc jelölt között a sorrend más-más képet mutatott. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt például Ácsot leszámítva előzte minden városban az LMP-t, míg a Momentum Esztergomban például erősebb volt a Jobbiknál. A két párt között a legnagyobb Tatán volt a különbség előbbi javára egyébként: itt majd’ háromszor annyian voksoltak rájuk, mint a Jobbikra. Ezzel a városban a harmadik legnépszerűbb az ő listájuk lett egyébként.

További részletes adatok a megyék városaival, valamint az országos eredményekkel, infografikánkat lapozva elérhetőek:

Egy kis múltidézés: az első európai parlamenti választásokon, 2004-ben 38,5 százalék volt a részvétel. Az újdonság varázsa idővel megkopott, öt évvel később 36,29; 2014-ben már csak 28,82 százalék volt a voksolók aránya országos szinten. Ehhez képest most már este fél hétkor egyértelmű volt, hogy megdőlt a korábbi rekord, ugyanis fél órával urna­zárás előtt már 41,74 százaléka voksolt az arra jogosultaknak országos szinten. Komárom-Esztergom megye ennél mintegy egy százalékkal maradt le.

Tatai EP-tag Az már a választások előtt tudható volt, hogy szinte száz- százalékos esélye volt arra a tatai születésű Járóka Líviának is, hogy tagja maradjon az EP-nek, amelynek 2014-ben első roma származású képviselője volt egyébként. 2017-ben az EP egyik alelnökének is megválasztották. Járóka Lívia a Fidesz-KDNP listájának harmadik helyén szerepelt és az első eredmények szerint a párt első 13 helyezettje bejutott a európai parlamentbe.

A megyék között most vasárnap egyébként megfigyelhető volt az a tendencia is, hogy a nap folyamán Komárom-Esztergomban folyamatosan nőtt a szavazókedv, így a a képzeletbeli tabella hátsó traktusából lényegében óráról órára lépkedett egyre feljebb szűkebb hazánk. Valószínűleg ugyanerre az okra vezethető vissza az is, ami Tatabányán, a 40. szavazókörben történt. Itt, a Móra Ferenc Általános Iskolában a 19 órási urnabontás előtti tíz percben is érkeztek szavazók, méghozzá nem is akármilyen kísérettel: egy kutyussal a kezükben.

Voltak legek is a választás folyamán. Például Tatabányán több mint 30 százalékpontnyi különbség volt a leginaktívabb és a legszorgosabb szavazókörök eredményei között: este fél hétkor a Gyár utcában 11,5 százalék volt ez az arány, míg például a Szent Erzsébet Óvodában kialakított 19. szavazókörben 47,61 százalék. Súron több mint kétszeres volt a részvétel 2014-hez képest: akkor 13 százalék körül, most pedig 30 százalék fölött volt a voksolók aránya. Epöl is belehúzott: itt már fél hétkor megvolt a több mint 50 százalékos részvétel.