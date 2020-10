Rá se fogsz ismerni: less be velünk az új megyei könyvtárba!

Hatalmas, mégis légiesen könnyű a város közepén az üvegpalota, a megújult József Attila Megyei és Városi Könyvtár. Az elmúlt másfél évet ideiglenes helyeken töltötték a könyvtárosok és a csaknem négyszázezer kötet. A visszaköltözés után lassan mindenki megtalálja a helyét. Mikolasek Zsófia igazgató mutatta meg a gyönyörű épületet.

Az aulában dobozok, mögöttük már kicsomagolt számítógépes asztalok, a falon az intézmény névadójának verses köszöntője. A tér közepén egy fa áll. A polcok a helyükre kerültek. A polcokat folyamatosan töltik fel. Elsőként a külső raktárban elhelyezett 300 ezer kötetet szállították vissza. Mint megtudtuk, az új épület nyitása december elején várható, és izgalmas, változatos programokkal készülnek a könyvtár munkatársai.

A megyei könyvtár átmenetileg ugyan bezárt, de a fiókkönyvtárak a város különböző pontjain (Felsőgallán, Kertvárosban, Kodály téren és a Népházban) továbbra is a megszokott időben várják az olvasókat. A zárva tartási információk mellett tájékozódhatnak az olvasók az október első hetében zajló 15. Országos Könyvtári Napok programjáról is a jamvk.hu weboldalon. Virtuális kiállítás, retro lapszemle a podcast segítségével éppúgy szerepel benne, mint október 8-án, csütörtökön 17 órakor az új könyvtár épülete előtti közös éneklés a Bárdos Lajos Vegyeskarral. Szombaton pedig kalandtúrát szerveznek majd családoknak. A könyvtári napok és a könyvtári hét programjai a fiókkönyvtárakban is több eseménnyel várják az olvasókat.

További részletek az új könyvtár kialakításáról és újításairól a 24 Óra október 6-i számában.