Megyei fertőzötteket kezelnek a Selyében, készül a komáromi maszkviselési szabályozás

Dr. Molnár Attila komáromi polgármester videóban számolt be a várost érintő járványhelyzetről és a közterületi maszkviselés leendő szabályairól.

Dr. Molnár Attila polgármester is Facebook-videóban jelentkezett ma be, hogy tájékoztatta a komáromiakat a legfrissebb járványügyi intézkedésekről, fejleményekről. Kitért rá, hogy a tízezer fős településeken a polgármester dönt arról, hol kell maszkot viselni a közterületeken.

A helyi operatív bizottság megbeszélésén szerdán a teljes kötelezettség (amit Esztergomban egyébként bevezettek) is terítékre került a lehetőségek között, de a polgármester a videóban arra utalt, hogy ahol többnyire csoportosulnak az emberek, valószínűleg ott fogják majd előírni a közterületi maszkviselést. Például közintézmények, üzletek, bankok, patikák, iskolák, óvodák kétszáz méteres körzetében. Hangsúlyozta: ne a kivételeket keressék most az emberek a járványügyi intézkedések kapcsán.

A polgármester azt is elmondta, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Harsányiné dr. Patkó Enikő megyei tisztifőorvos is járt a városban, a kórházat is ellenőrizve. A védelmi intézkedésekről is egyeztettek a polgármesteri hivatalban. A Selye János Kórház, mint a videóból kiderül, nyolc ágyat biztosít most a megyei, enyhe, középsúlyos tüneteket mutató betegeknek. A városvezető minden egészségügyi dolgozónak köszönetet mondott, hiszen emberfeletti munkáról tesznek tanúbizonyságot a vírus elleni harcban.

A polgármester kérte, hogy a maszkviselésre vonatkozó és egyéb járványügyi óvintézkedéseket mindenki tartsa be.