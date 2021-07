Újra terítékre kerül a kettős ügyvezetés a tatabányai közgyűlésben

Hiába szavazott többséggel a közgyűlés az Agora kettős ügyvezetése ellen, Szücsné Posztovics Ilona nem fogadja el a képviselők döntését: polgármesteri vétóval élt a többségi akarattal szemben. Így július 22-én újra tárgyal róla a közgyűlés.

Július 22-én újra összeül a tatabányai közgyűlés, és téma lesz ismét az Agorában elrendelt, majd visszavont kettős ügyvezetés kérdése. A teremben a kemma.hu is ott lesz, élőben közvetítünk a tanácskozásról.

Az intézmény jelenlegi vezetője, Sámuel Botond mellé egy második, a cég gazdasági ügyeiért felelős vezető kinevezéséről Tatabánya polgármestere még a koronavírus-járvány miatt a városvezetőnek egyszemélyi döntési lehetőséget nyújtó veszélyhelyzet utolsó napjaiban döntött.

Szücsné Posztovics Ilona azzal indokolta ezt, hogy a városi cégek átvilágítása során több szabálytalanságot is találtak a részben, vagy teljes egészében önkormányzati tulajdonú vállalatoknál, így az Agoranál is. Az átvilágításról készült, információink szerint mintegy 15 millió forintba kerülő szakmai anyagot ugyanakkor a képviselők a legutóbbi, rendkívüli közgyűlésig nem kapták kézhez, mi több, az is kiderült, hogy az Agora ügyvezetője a jól végzett szakmai munkájáért mintegy kétmillió forintos jutalmat kapott csaknem egy időben a kettős cégvezetés bevezetésével.

A múlt heti, rendkívüli közgyűlésen a fenti ellentmondásokra több képviselő is rávilágított. Schmidt Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt a kérdést tette fel, hogy amennyiben valós problémák vannak az Agoránál, akkor mi indokolta a jó munkáért kapott jutalmat, Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz-KDNP) pedig elképesztőnek nevezte, hogy miközben elszámolási hiányosságok merültek fel az intézménynél, jutalmat hagy jóvá az önkormányzat.

Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) több más képviselővel annak adott hangot hozzászólásában, hogy a képviselők is kapják meg az átvilágítással kapcsolatos anyagokat, és ha szükséges, akkor írjanak ki új igazgatói pályázatot az Agora vezetésére.

A közgyűlés ennek megfelelően végül kétharmados támogatottsággal, 12 igen, 3 nem és 3 tartózkodással döntött arról, hogy visszavonják a korábbi polgármesteri határozatot a kettős ügyvezetésről, valamint arról, hogy felkérik a polgármestert az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának 2022. június 1-jétől történő betöltéséhez szükséges pályázati kiírás előkészítésével.

Miután a Fidesz-KDNP frakció mellett több más képviselő is támogatta a javaslatot, úgy tűnt, ezzel pont kerül az ­Agora vezetésével kapcsolatban kialakult vita végére. Azonban hétvégén Szücsné Posztovics Ilona a közösségi oldalán jelentette be, hogy megvétózza a nagy többséggel elfogadott döntést. A polgármesteri vétó lényege, hogy ugyanazt a napirendi pontot egy alkalommal ismét tárgyalásra bocsáthatja a közgyűlésben a polgármester. Ez így is lesz a július 22-i ülésen.

Szücsné Posztovics Ilona többek között azzal indokolt, hogy a képviselők döntése véleménye szerint sérti az önkormányzat érdekeit. Szerinte az Agora Nonprofit Kft. az önkormányzati „támogatással a vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően nem számolt el szabályosan a támogatást nyújtó önkormányzat felé.”

Az ennek ellenére az Agora vezetőjének kifizetett több millió forintos prémiumról, valamint arról, hogy a képviselők, rajtuk keresztül pedig a tatabányai választópolgárok megismerhetik-e azokat a dokumentumokat, amelyekre hivatkozva vétójoggal élt Szücsné Posztovics Ilona, a polgármesteri posztban nem esett szó.