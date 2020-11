Mégsem kell az ingázóknak negatív teszt Szlovákiába

Nem lesz szüksége negatív tesztre az ingázóknak, elég számukra egy, a szlovák Belügyminisztérium által kiadott, külföldi munkaadójuk által lepecsételt formanyomtatvány.

A múlt héten az egészségügyi miniszter arról beszélt, az ingázóknak is kell negatív antigén- vagy PCR-teszt. A Közegészségügyi Hivatal hétvégén kiadott rendeletében már nem ez szerepel. Ennek ellenére is érdemes folyamatosan figyelni a változásokat, mert nem kizárt, hogy a jövőben az ingázóktól is kérik majd a negatív tesztet.

A nem ingázók esetében a határon 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell bemutatni. Szlovákia csak az Európai Unió területén elvégzett PCR-teszteket fogadja el. Az éttermek, kávézók ételt és italt továbbra is csak elvitelre kínálhatnak, de a teraszok már nyitva lehetnek. A mozik és színházak félházzal nyitnak, a templomokban szintén az ülőhelyek felét lehet csak elfoglalni. Az edzőtermekben, uszodákban egyszerre hat vendéget fogadhatnak.

A Komáromi Jókai Színház következő nagyszínpadi bemutatója a Soproni Petőfi Színházzal közös Peer Gynt című Ibsen-produkció már korábban elkészült. Ennek egyik főszereplője, Eperjes Károly azonban szintén megfertőződött, ezért csak a tíznapos karantén­időszaka letelte után, kedden tudják meg, hogy mikor térhet vissza a színpadra. Ráadásul a darab rendezője, Pataki András soproni rendező is covidos.

A mi osztályunk című előadás bemutatóját márciusra halasztották. A próbafolyamatot ugyanis ötször meg kellett szakítaniuk a koronavírus miatt, ez pedig nagyon megviselte a színészeket. Ehelyett elkezdenék próbálni Szigeti József A vén bakancsos és fia, a huszár című zenés népszínművet, amikor annak rendezője, Eperjes Károly már meggyógyult. A szlovák helyzetről elmondható, a fertőzöttek száma kezd csökkenni, naponta több ember gyógyul meg, mint amennyi az új beteg.