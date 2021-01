Megoldódott a generációkon átívelő áramlopás problémája a Mésztelepen

– Szociális munkásként ismerjük a telepeken élők helyzetét, problémáikat. A tényleges gondjaikat – hangsúlyozta Mitrocsák László szociálisprogram-vezető. Egy kívülálló azt gondolhatja, hogy a várostól való térbeli elkülönülés vagy a munkanélküliség a legnagyobb gondjuk, a szociális munkások azonban kézzelfoghatóbb problémákkal találkoznak: nincs mivel fűteni, nem jut kenyér az asztalra, nagycsalád él az egyszobás lakásban, ahol a mosott ruhák szárítása miatt folyamatosan penészesednek a falak, vagy az online oktatáshoz nincsenek meg a feltételek.

A Jelenlétprogram a folyamatos személyes kontaktus és kapcsolat révén próbál segíteni, hogy az itt élők számára egyéni szinten is élhetőbbek legyenek a mindennapok. Tatabányán ez a projekt a Mésztelepen és a Hatostelepen élők mellett a 25 házaknál lakókat érinti. Sajnos azonban egyre több segítséget kérnek már a Baromállás-dülő egyes részein is.

– A program hivatalosan hét éve indult, s az első néhány évben hatalmas sikereket ért el: Mésztelepen megszűnt a generációkon átívelő áramlopás. A szeretetszolgálat az E-ON és a városi önkormányzat együttműködésével dolgozta ki a részleteket. A várostól kaptunk egy romos ingatlant és évi négymillió forint támogatást, az E-ON elvégzett egy hálózatátalakítást, aminek a keretében a lakásokba egyéni, előre fizetős mérők kerültek. A projekt szociális részét mi menedzseltük. Sikerült megértetnünk az itt élőkkel, hogy az áramért fizetni kell. Korábban óriási mértékű volt az áramlopás. Erről a kezelhetetlen helyzetről tizenhét évvel ezelőtt az ELTE-n egy egyetemi kurzus keretében hallottam először. Most pedig évente 6 millió forintot takarít így meg az E-ON, a telepen élők az előre fizetős mérőknek köszönhetően már nem adósodnak el – mondta a szakember.

A másik nagy projekt a hulladékmentesítés volt. A köztisztasági helyzet az egyik legnagyobb probléma a telepeken. Közfoglalkoztatási programokat szerveztek, s a telepen élőket foglalkoztatták. Közösen határozták meg a munka menetét, célját. Ezzel pedig orvosolhatták a másik nagy gondot: a jövedelmi szegénységet. Amióta kevesebb figyelem hárul e tevékenységre, azóta újra elburjánzott a szemétprobléma.

Jelenleg egy csaknem háromszázmilliós TOP-os projekt fut, amely a Hatostelep szociális célú rehabilitációját célozza meg. Hosszú távon szeretnék a mésztelepi lakásokat megszüntetni, ugyanakkor javítani az életkörülményeket a Hatostelepen.

– A Málta a rehabilitáció szociális aspektusaiért felel. Olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekkel javulnak az életkörülmények. Csaknem 240 személlyel egyéni fejlesztési célokat tűztünk ki.

Az élet járvány idején sem áll le

– A Jelenlétprogram alapszolgáltatásait folyamatosan biztosítjuk: mosoda, fürdési lehetőség, élelmiszerosztás zajlik most is. Ezen kívül telefonálási és internethasználati lehetőséget biztosítunk, tűzifát osztunk, s az ügyintézésben segítünk.

– Közösségi programokat nem tarthatunk. Közfoglalkoztatás keretében egy varróműhelyt működtetünk négy munkatárssal, akik maszkokat varr­nak. Ígéretet kaptunk cégektől, hogy vitaminokkal segítik az itt élőket. Örülünk az ilyen jellegű segítségnek is. Munkatársaim pedig maszkban és a távolságtartás szabályait betartva dolgoznak. Az élet nem áll le. Enni, tisztálkodni, ügyeket intézni most is kell.