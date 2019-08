Átadták az Árpádot – less be velünk a megújult reálgimnáziumba!

Egy esztendő vendégeskedés után végre újra birtokba vehette megszépült és modernizált épületét az Árpád Gimnázium tantestülete és diákserege.

A reálgimnáziummá alakított Árpád Gimnázium tantestülete és népes diákserege augusztus 28-án, szerdán délelőtt megtartotta jelképes honfoglalását. Az iskola épülete a Modern Városok Program keretében kaphatott új külsőt és belsőt, így a diákok méltó, huszonegyedik századi környezetben folytathatják tanulmányaikat a szeptember 2-án induló 2019/2020-as tanévben.

Az évnyitón Kovács Miklós, az iskola igazgatója szólt a fiatalokhoz, aki a négy kilencedikes osztályt és osztályfőnökeiket is köszöntötte és kiemelte, hogy a látott végeredmény a legmerészebb álmaikat is felülmúlta.

Nem csak az iskola épülete öltözik kívül-belül új köntösbe, de közel egy milliárd forintból a tornaórák és az edzések is új sportcsarnokban fognak zajlani, azonban annak átadója csak novemberben várható. A legmodernebb speciális borítással ellátott csarnokot délelőtt a gimnazisták használhatják, délután pedig az utánpótlás-nevelésben tölt majd be szerepet. A létesítmény alkalmas lesz edzőmérkőzések és kisebb tornák megrendezésére is.

További részletek a 24 Óra augusztus 29-i számában.