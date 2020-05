Újraéledt az esztergomi belváros a korlátozás lazításának első napján. A játszótereket fertőtlenítik a megnyitás után.

Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalon jelentette be, hogy a kijárási korlátozás lazításának első napján megnyitja a város a játszótereket is. Ahogy a polgármester kiemelte, az önkormányzat újra fertőtlenítteti a közterületeket, a megnyitott játszótereket valamint a street workout pályákat. A városvezető kéri, hogy a másfél méteres védőtávolságot ezeken a helyszíneken is tartsák be az odalátogatók.

Emellett, a kormányzati döntés értelmében, az éttermek, kávézók, vendéglátóhelyek kerthelyiségei is kinyithattak. Már az első napon többen élvezték a szabadabb mozgás adta lehetőséget, és békésen kávéztak, iszogattak a hétfői verőfényes napsütésben. A játszóterekről is levették a piros szalagot, és már volt olyan kisgyerek, aki önfeledten vette birtokba a játékokat.

A lazítások ellenére azonban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben kötelező a maszk viselése.