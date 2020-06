Az új tatai városi piac épülete teljes körűen akadálymentesített, így az mindenki számára elérhető és megközelíthető.

Június 6-án megnyílt az új városi piac épülete Tatán, ahol a nyitás alkalmából szervezett sajtótájékoztatót Tata Város Önkormányzata. A beruházás az Európai Unió támogatásával és önkormányzatunk költségvetéséből valósult meg. A helyszínen 340 négyzetméter fedett és 400 négyzetméter kültéri árusítóhely várja a vásárlókat, emellett 30 új parkolót is kialakítottak. A piac épületében a vizesblokk mellett négy, különálló bérelhető üzlethelyiség is helyet kapott.

Tata Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósította meg a „Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán” elnevezésű projektet, amely 225,12 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a térségi termelők termékeinek közvetlen, helyi piacra jutását támogatja. Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke a helyszínen úgy fogalmazott: – elsősorban a tataiaknak gratulál, hiszen Tata a fejlesztés nyomán egy térségi szolgáltatással bővült.

A megyei önkormányzat a régió szereplőjeként jól ismeri a települések igényeit, problémáit, emellett pedig kapcsolatban áll a kormányzati szervekkel is, így képes hatékonyan szerepet vállalni egy ilyen létesítmény megvalósításában, amely kormányzati, megyei és városi összefogás eredménye. Borsó Tibor kiemelte: – a piac elhelyezkedése, Tata és Tóváros között, a két városrész találkozásánál egy városközponti fejlesztéssé tette a beruházást.

A piac épületében négy üzlethelyiség is helyet kapott, melyek alkalmasak tőkehús, tej, tejtermékek, sütőipari termékek árusítására. Az üzletek a piaci vásári napokon kívül is üzemelni tudnak. Bencsik János országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta: – a tények azt mutatják, hogy a mai nappal a tatai piac korábbi, hányattatott sorsa véget ért, s egyértelműen látszik, hogy nagyon sok termelő, egyéni vállalkozó hozza el a portékáját akár a környékbeli településekről is annak érdekében, hogy az itt élőket jó minőségű élelemhez tudják hozzásegíteni. Bencsik János a beruházáshoz gratulálva hozzátette: – kívánom, hogy a helyi és térségi kistermelők hosszú évtizedeken keresztül a tataiak megelégedettségére hozhassák ide a termelvényeiket és feldolgozott élelmiszereiket.

Tata Város Önkormányzata az új piacépület méretét és befogadóképességét az árusítóhelyek és a várható vásárlóközönség számának figyelembevételével alakította ki, s ennek eredményeként a funkcionális igényeket minden téren kielégítő, optimálisan üzemeltethető piacteret hozott létre parkolóhelyekkel és kültéri árusító helyekkel kiegészítve. Michl József Tata polgármestere a szombati megnyitón köszönetet mondott a piac megépítéséhez nyújtott kormányzati és megyei támogatásért, és mindazoknak a munkájáért, akik a projekt megvalósításában, a kivitelezésben, engedélyeztetésben és az üzemeltetésben részt vállaltak.

A városvezető a megnyitón elmondta: – 350 millió forintból épült meg a piac, az ehhez szükséges európai uniós és kormánytámogatás több, mint 225 millió forint volt, ezt egészítette ki saját költségvetési forrásból az önkormányzat. Michl József a piac méretével kapcsolatban úgy nyilatkozott: – most a nyári szezonban úgy tűnhet, hogy a piac területe kicsi, de gondolni kell arra is, hogy az őszi és téli hónapokban elegendő lesz az az árusító rész, amelyet tetővel fedtek le. Az pedig külön nagyon jó hír, hogy ilyen sok árus jön el a portékáival, hiszen így a tataiak bőséges választékból, jó minőségű, helyi termékekből válogathatnak – írta a tata.hu.