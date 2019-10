Megmaradt a táti testület nagyja az új ciklusra is

Táton három új képviselő kezdheti meg a munkát az előttünk álló önkormányzati ciklusban.

Turi Lajos ezúttal egyedül indult a polgármesteri posztért, és 2014-hez képest megőrizte támogatottságát a városban: akkor 1439, most 1375 voksot kapott, miközben majd’ ezerrel kevesebben voksoltak most. A polgármester az idén a Fidesz-KDNP színeiben indult, csakúgy mint egy korábbi testületi tag (dr. Mosonyi Anna). A nyolctagú, új testületben vele együtt öten folytatják az eddigi munkát, hárman most kezdik.

A táti képviselő-testület összetétele:

Polgármester: Turi Lajos (Fidesz-KDNP)

Független:

Botlik Roland

Farkas Béla

Hámos László

Keil István

Németh Péter

Pédl Petra

Szívós Péter

Fidesz-KDNP:

Dr. Mosonyi Anna