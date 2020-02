Egyre több az influenzaszerű megbetegedés Komárom-Esztergom megyében. A tatabányai Szent Borbála Kórházban már látogatási tilalom van érvényben.

Megkérdeztük dr. Kaizer Ákos háziorvost, hogy honnan tudhatjuk, ha influenzások vagyunk.

– Az influenza egy súlyosabb vírusfertőzés, aminek tüdőgyulladás lehet a szövődménye. Ha hirtelen magas, 39-40 fokos láz jelentkezik, erős ízületi fájdalmak, nagyméretű levertség, gyengeség, akkor nagy valószínűséggel elkaptuk az influenzát. Elhúzódhat akár 1,5–2 hétre is. Olyan izomfájdalmakat tud okozni mintha minden nap összeverték volna az embert. Erre szokták azt mondani, hogy még a hajam is fáj – magyarázta a háziorvos, aki azt tanácsolja, hogy minden légúti panaszost legalább egyszer lásson az orvos.

– Ha három napon túl is 39 fokos láza van, fullad, erősen köhög mindenképpen menjen orvoshoz. De ha javul az állapota akkor is vizsgáltassa meg magát, hogy kizárják a szövődményeket – figyelmeztet a háziorvos.

– Igyon sok folyadékot, és szedjen C-vitamint. Fontos, hogy ne csak feküdjön, még ha gyengének is érzi magát. Néha üljön fel, kicsit járkáljon, vagy legalább 1-2 óránként forduljon át a másik oldalára.

Ugyanis ha huzamosabb ideig terheli a tüdeje ugyanazon oldalát, akkor abból nagy valószínűséggel tüdőgyulladás lesz – int óvatosságra az orvos, aki szerint felelősségteljes dolog, ha a beteg szájmaszkot visel ha közösségbe kell mennie. Ezzel magát és a környezetét is megóvja – tette hozzá végezetül.

Egyre növekszik a betegek száma

2020 negyedik hetében megkezdődött az influenzajárvány. Komárom-Esztergom megyében 100 ezer lakosra jutó influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma január harmadik hetében 89 volt, míg a negyedik hétben ez a szám már 137-re emelkedett. Az influenza figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az országban 2020. január 20. és 26. között 17 464 fő, az előző hetinél 41,2%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Pest (321), Győr-Moson-Sopron (256) megyében és Budapesten (239) volt a legmagasabb, míg Csongrád (44), Somogy (63) és Tolna (68) megyében a legalacsonyabb.

Látogatási tilalmat rendeltek el a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Péntektől valamennyi fekvőbeteg-ellátást végző osztályon tilos a látogatás. A kórház közleménye szerint a saját hatáskörben elrendelt intézkedést a megyénkben előforduló influenzás megbetegedések folyamatos emelkedése teszi szükségessé. A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Információink szerint az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban jövő héten tervezik a látogatási tilalom bevezetését. Látogatási tilalom van Pécsen, Budapest több kórházában, Székesfehérváron, Móron, Csákváron, Dunaújvárosban, Debrecenben, Ráckeresztúron, Hatvanban, Egerben, Gyöngyösön, Alcsútdobozon, Jászberényen, Szolnokon és Kistarcsán.